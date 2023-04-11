對2歲男童虐以「十大酷刑」 美語補習班負責人二審竟獲減刑

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀被控長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、折斷他大拇指、冬天脫光洗冷水澡等十大酷刑，宛如電影「熔爐」翻版，檢方依妨害幼童發育罪起訴3人。台北地方法院判林女3年10月徒刑，林上訴，台灣高等法院考量二審時林女試圖賠償20萬元但遭拒，改判2年4月徒刑。

一審判劉蕓德6月得易科罰金之刑；而金智儀犯故意對兒童犯傷害罪遭處6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供90小時義務勞務。兩人在2020年12月28日一審宣判後，未上訴而確定。

檢方調查，梁童從2006年至2013年在補習班就讀，當時他才2歲，被林漢凌及女老師劉蕓德、金智儀以「十大酷刑」虐待，像是用水桶或塑膠戲水池裝滿水，強押他頭進水、叫他搬書及刷廁所等不當勞動、罰半蹲，蹲不好就交互蹲跳、以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐數分鐘。

梁童冬天脫光也被要求站在洗手槽沖冷水、被抓起腳踝在空中旋轉丟出，最慘的是害他拇指撞斷；或是稱他身體有細菌，必須隔離不准入教室、不能喝水及小便、不准吃午餐和點心，甚至餵他吃發霉麵包，又逼吃麻辣燙、用愛心小手暴打全身、命令他離開教室，不准用桌椅，只能趴在地上寫字。

檢方查出，梁童拇指斷掉時，梁母打電話找林漢凌詢問詳情，林女佯稱「梁童在學校和另名學童玩太瘋，才會受傷。」隔天，另名學童母親還現身道歉，願以1萬元慰問金和解，梁母反倒把那筆錢用小孩名義捐給慈善機構。林女3人否認惡行，辯稱沒拍到她們有做這些事，空口無憑，但檢方依據梁母保留當年的受虐照、補習班多名老師作證、梁童就診紀錄及診斷證明書，認定3人惡性重大，依法起訴。

林漢凌上訴時仍否認犯行，但依相關人證、物證，高院認定她犯妨害幼童發育罪。高院審理後認為，劉蕓德、金智儀並非因不知情而遭林漢凌利用，她們都是共同正犯，一審卻認為是間接正犯，且對被害人的傷勢認定有誤，因此撤銷改判。