「不吃就砍妳」強盜犯全裸藏衣櫃 持刀逼女口交遭起訴

宜蘭吳姓男子去年趁租屋處同棟女子（下稱甲女）到陽台洗衣，摸進甲女房間，全裸持刀藏身衣櫃，等甲女回屋跳出衣櫃毆打並持刀恐嚇，取走3000元，並逼她為自己口交，還錄下影片；甲女旋即報警，隔天中午警方循線逮捕吳男，依強盜與強制性交等罪嫌送辦，檢察官依加重強盜強制性交犯嫌起訴。

起訴書指出，吳男與女友在宜蘭租屋，甲女則是同租屋處另1名房客，與吳男素昧平生；去年10月22日晚上6時50分許，吳男見甲女到陽台洗衣服沒鎖門，攜帶摺疊短刀、垃圾袋與束帶等物品溜進甲女房間，脫光衣服放進垃圾袋後藏身衣櫃。

吳男等待甲女回房，猛然持刀衝出，毆打甲女後腦杓數下，見甲女尖叫反抗，拉住她的頭髮摜倒在地，持刀威脅把錢交出來；甲女無法抵抗，只能到床頭櫃拿出6張500元紙鈔共3000元。

吳男仍不罷休，強脫甲女衣服意欲逼其口交，拿刀恐嚇「不吃就砍妳」，最終得逞，還用手機錄下影片；完事後吳男問「妳男友要回來了嗎」，穿上甲女男友丟在地上的內褲，再從垃圾袋中取出衣物穿上，恐嚇她不要報警，晚上7時3分許揚長而去。