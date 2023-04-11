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拿Gokube安全帽給友人戴 順手「共享」犯竊盜罪被法辦
高雄李姓女子只戴一頂安全帽出門，她看到隔壁車格的共享機車「Gokube」掛著一頂安全帽，趁沒人注意時拿給陳姓好友戴上，結果兩人因機車沒開大燈被攔查，警方發現陳女帶著Gokube安全帽，騎的卻不是「Gokube」機車，主動依竊盜罪移送，高雄地檢署偵結，考量兩人犯罪輕微，處分緩起訴。
檢警調查，今年1月29日家住台南市的李女來高雄找陳女玩，當天晚間10時許，李女和陳女在高雄市新崛江附近逛完街後準備離開，李女騎機車要載陳女，但車上只帶一頂安全帽。
李女擔心陳女沒戴安全帽上路，若碰到警方攔查會吞下罰單，正好隔壁共享機車「Gokube」掛著一頂安全帽，趁著四下無人，李女就把「Gokube」的安全帽拿給陳女帶上。
李女騎著機車載著陳女上路後，行經中華四路與苓雅二路口，因機車沒開大燈，被巡邏員警攔下開單，警方看到陳女帶著「Gokube」安全帽，李女騎的機車卻不是「Gokube」，懷疑兩人從共享機車上竊取安全帽，依竊盜罪將兩人送辦。
檢警偵辦時，李女、陳女坦承偷拿「Gokube」戴在頭上，事後安全帽還給「Gokube」公司，「Gokube」同意檢方給予兩人緩起訴，已讓他們警惕。
高雄地檢署偵結，考量兩人犯罪情節輕微，處分緩起訴，但緩起訴3個月內，兩人都要到地檢署參加法治教育。
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