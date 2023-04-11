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轉傳ØZI與前女友48秒自拍性愛片 7網友遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

獲得2018年金曲獎最佳新人獎的歌手ØZI陳奕凡，創作風格前衛、大膽，去年初他與前女友自拍的48秒性愛影片不慎外流，立刻在網路瘋傳，ØZI與女方於是立刻提告。檢警循線找出徐姓、余姓、王姓、伍姓、鄭姓共7名網友，台北地檢署今依散布猥褻物品及違反個資法等罪嫌，起訴7人。

ØZI陳奕凡本名陳惟凡，出身演藝世家，母親是知名歌手葉璦菱，父親是名攝影師陳文彬，他自幼學習各式樂器，未成年便開始創作，之後考取美國柏克萊音樂學院。

去年1月17、18日，ØZI與前女友的性愛片突然開始在網路上瘋傳，ØZI獲知後立刻報警，供稱該影片為5年前拍攝，是前女友拿自己手機所錄，之後也妥善存放在女方處，拍攝時雙方都知情。女方也供稱，當初拍攝用的手機，後來已刪除所有檔案交給公司作為公務手機使用，不知影片從何流出。

檢警循線追查，發現影片係由一名徐姓男子自LINE群組取得後，於1月18日PO在某加密網站，至於上述LINE群組則由余姓男子首先上傳，再由徐、王、伍、鄭等人加以轉傳散步。

網路去年初瘋傳創作歌手ØZI與前女友自拍的48秒性愛影片，北檢今起訴7名涉嫌散布猥褻物品及違反個資法的網友。記者沈昱嘉／攝影
網路去年初瘋傳創作歌手ØZI與前女友自拍的48秒性愛影片，北檢今起訴7名涉嫌散布猥褻物品及違反個資法的網友。記者沈昱嘉／攝影

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