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出席治安會報 侯友宜：新北不容許黑幫問題存在
新北市長侯友宜出席4月治安會報，致詞時特別針對打擊詐騙集團說絕不手軟，他表示，雖攔阻金額較上期同期增加20％，但仔細看案件還是增加，詐騙仍無所不在，不能只靠警察機關，更需要中央政府共同面對。
侯友宜表示，打擊詐騙最重要是從源頭、金流等來龍去脈一併查獲，另外針對詐騙集團，只要有涉及暴力性的，更要強力壓制。
「近年第一線警察同仁都不易追查到後端機房、主謀，其因多是科技發展」，侯友宜說，會請市府團隊一起成為警察打擊犯罪的助力，也要請中央共同面對，畢竟後面的機房及犯罪手法才是重點，而且更要加重刑期、嚴懲犯罪者。
另針對治安的部分，侯友宜也期勉警方，台灣很小，犯罪集團是流動的，警方第一時間接到通報就立即出動不用等，畢竟也會有需要別人協助的時刻，重要的是相互合作才能有效壓制犯罪。
最後，侯友宜再次強調「新北不允許存在黑幫問題」，他說新北警對打擊黑幫犯罪的決心是很強的，尤其一些藉名義參加活動的就要強力壓制，侯說，黑幫讓人民社會不能安心，所以對黑幫不用多說，就是壓制，警方該辦就強力壓制，絕不手軟。
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