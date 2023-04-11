出席治安會報 侯友宜：新北不容許黑幫問題存在

新北市長侯友宜出席4月治安會報，致詞時特別針對打擊詐騙集團說絕不手軟，他表示，雖攔阻金額較上期同期增加20％，但仔細看案件還是增加，詐騙仍無所不在，不能只靠警察機關，更需要中央政府共同面對。

侯友宜表示，打擊詐騙最重要是從源頭、金流等來龍去脈一併查獲，另外針對詐騙集團，只要有涉及暴力性的，更要強力壓制。

「近年第一線警察同仁都不易追查到後端機房、主謀，其因多是科技發展」，侯友宜說，會請市府團隊一起成為警察打擊犯罪的助力，也要請中央共同面對，畢竟後面的機房及犯罪手法才是重點，而且更要加重刑期、嚴懲犯罪者。

另針對治安的部分，侯友宜也期勉警方，台灣很小，犯罪集團是流動的，警方第一時間接到通報就立即出動不用等，畢竟也會有需要別人協助的時刻，重要的是相互合作才能有效壓制犯罪。