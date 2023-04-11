快訊

藍兩岸論述以馬英九路線定錨？中華民國加上避戰清晰化

檢察官出走潮 圈內人揭3痛點 看不慣高層向政治勢力彎腰

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席治安會報 侯友宜：新北不容許黑幫問題存在

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市長侯友宜出席4月治安會報，致詞時特別針對打擊詐騙集團說絕不手軟，他表示，雖攔阻金額較上期同期增加20％，但仔細看案件還是增加，詐騙仍無所不在，不能只靠警察機關，更需要中央政府共同面對。

侯友宜表示，打擊詐騙最重要是從源頭、金流等來龍去脈一併查獲，另外針對詐騙集團，只要有涉及暴力性的，更要強力壓制。

「近年第一線警察同仁都不易追查到後端機房、主謀，其因多是科技發展」，侯友宜說，會請市府團隊一起成為警察打擊犯罪的助力，也要請中央共同面對，畢竟後面的機房及犯罪手法才是重點，而且更要加重刑期、嚴懲犯罪者。

另針對治安的部分，侯友宜也期勉警方，台灣很小，犯罪集團是流動的，警方第一時間接到通報就立即出動不用等，畢竟也會有需要別人協助的時刻，重要的是相互合作才能有效壓制犯罪。

最後，侯友宜再次強調「新北不允許存在黑幫問題」，他說新北警對打擊黑幫犯罪的決心是很強的，尤其一些藉名義參加活動的就要強力壓制，侯說，黑幫讓人民社會不能安心，所以對黑幫不用多說，就是壓制，警方該辦就強力壓制，絕不手軟。

出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者李易昌／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者李易昌／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影
出席治安會報，侯友宜：新北不容許黑幫問題存在。記者曾原信／攝影

詐騙集團 侯友宜

延伸閱讀

被酸「侯侯GPT」式回應 侯友宜提醒不能忽略ChatGPT影響力

被問「本月內不表態會出局」 侯友宜：團結、為國為民

影／數次強調團結 侯友宜不鬆口選總統

侯友宜談九二共識 藍委指符合民意

相關新聞

「不吃就砍妳」強盜犯全裸藏衣櫃 持刀逼女口交遭起訴

宜蘭吳姓男子去年趁租屋處同棟女子（下稱甲女）到陽台洗衣，摸進甲女房間，全裸持刀藏身衣櫃，等甲女回屋跳出衣櫃毆打並持刀恐嚇...

徐乃麟因大陸棋牌遊戲鬧出金錢糾紛 強制執行程序遭逆轉撤銷確定

藝人徐乃麟持女子曹米芳所簽下的1000萬元本票，向法院聲請本票裁定獲准，欲拍賣曹女房產，曹女提債務人異議之訴，新北地方法...

對2歲男童虐以「十大酷刑」 美語補習班負責人二審竟獲減刑

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀被控長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、折斷他大拇指、冬天脫光洗...

拿Gokube安全帽給友人戴 順手「共享」犯竊盜罪被法辦

高雄李姓女子只戴一頂安全帽出門，她看到隔壁車格的共享機車「Gokube」掛著一頂安全帽，趁沒人注意時拿給陳姓好友戴上，結...

轉傳ØZI與前女友48秒自拍性愛片 7網友遭訴

獲得2018年金曲獎最佳新人獎的歌手ØZI陳奕凡，創作風格前衛、大膽，去年初他與前女友自拍的48秒性愛影片不慎外流，立刻...

出席治安會報 侯友宜：新北不容許黑幫問題存在

新北市長侯友宜出席4月治安會報，致詞時特別針對打擊詐騙集團說絕不手軟，他表示，雖攔阻金額較上期同期增加20％，但仔細看案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦