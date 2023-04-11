徐乃麟因大陸棋牌遊戲鬧出金錢糾紛 強制執行程序遭逆轉撤銷確定

藝人徐乃麟持女子曹米芳所簽下的1000萬元本票，向法院聲請本票裁定獲准，欲拍賣曹女房產，曹女提債務人異議之訴，新北地方法院確認徐持有1紙本票、債權50萬元，對於法院強制執行超過50萬元部分的程序應撤銷。曹女上訴，台灣高等法院今改判本票債權不存在確定。

本案源於曹米方簽給徐乃麟1000萬元本票，徐以曹米芳未清償為由，向法院聲請本票裁定獲准，準備強制執行曹米芳的房產還債。

曹米芳表示，透過大陸籍友人王剛，欲在對岸推廣棋牌遊戲運動，雙方同意先於2015年8月24日成立中弘天下（北京）文化交流有限公司，由她擔任法人代表人。曹女引薦徐乃麟、徐的友人大龍蝦數位國際公司負責人陳永清認識王剛，並由王剛產線與中國北京方圓天下企業管理顧問公司合作。

徐乃麟、陳永清邀曹米芳、王剛發展遊戲運動，徐、陳必須資金到位設立中弘公司的資本人民幣200萬元給曹女公司（約新台幣1000萬元）。徐僅匯款新台幣950萬元至大龍蝦公司帳戶，再由大龍蝦公司先後於2015年10月13日、10月16日分別以其他帳戶匯入曹米芳個人帳戶內人民幣100萬元、人民幣32萬元，合計人民幣132萬元（當時折合約新台幣650萬元），後續仍有人民幣68萬元未到位。

曹米芳表示，2015年10月13日、10月14日、10月16日分別以人民幣50萬、50萬、32萬元轉帳給方圓公司，同年10月16日後，就再沒有任何資金匯入她位於北京的個人帳戶。當初陳永清與徐乃麟同意由大龍蝦公司出資人民幣200萬元，中弘公司剩餘投資款人民幣68萬元尚未到位，陳向她謊稱是因投資款先以地下匯兌方式匯款至她所有大陸帳戶後再匯款給北京方圓公司，為了讓徐乃麟放心，即請她於2015年11月3日簽立本票。

曹女說，她回台後，徐乃麟隨即在同年11月9日發簡訊稱「曹小姐，我是乃哥，上個月北京中弘我代墊的一仟萬元可否近日抽回轉給我，如須我跟王剛解釋我可以跟他解釋，乃哥。」

幾經波折，曹米方認為就算法院認她簽發的本票是擔保徐乃麟匯款至大龍蝦公司的新台幣950萬元，也不應包括陳永清個人向徐乃麟借貸的金額，徐以她還欠新台幣50萬元對她提起本票裁定及強制執行沒有道理。

新北地院認為本票的票款債權於「新台幣50萬元及自2018年10月15日起至清償日止按年息6%計算之利息」範圍內仍存在，逾此部分之票據債權則不存在。