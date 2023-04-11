玩線上遊戲加公會遭拒 男子氣憤揚言「北捷隨機殺人」遭訴

一名線上遊戲《新楓之谷》的蘇姓玩家，今年3月中旬想加入遊戲中的玩家公會，和其他玩家一同組隊打怪遭拒，一時情緒失控竟在遊戲公開頻道中，揚言不讓他進公會，就會跑去台北捷運隨機殺人，所幸被其他玩家截圖報警逮捕。台北地檢署今偵結，將蘇男依恐嚇公眾罪嫌起訴。

現年20多歲的蘇男，是在今年3月16日晚上9時許玩《新楓之谷》時，因加入公會、組隊連續遭拒，竟揚言「不加我公會，台北捷運實施第二次北捷殺人」、「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，令人馬上聯想到當年鄭捷北捷隨機殺人恐怖事件。