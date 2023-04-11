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玩線上遊戲加公會遭拒 男子氣憤揚言「北捷隨機殺人」遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名線上遊戲《新楓之谷》的蘇姓玩家，今年3月中旬想加入遊戲中的玩家公會，和其他玩家一同組隊打怪遭拒，一時情緒失控竟在遊戲公開頻道中，揚言不讓他進公會，就會跑去台北捷運隨機殺人，所幸被其他玩家截圖報警逮捕。台北地檢署今偵結，將蘇男依恐嚇公眾罪嫌起訴。

現年20多歲的蘇男，是在今年3月16日晚上9時許玩《新楓之谷》時，因加入公會、組隊連續遭拒，竟揚言「不加我公會，台北捷運實施第二次北捷殺人」、「4月2號17：00台北捷運實施隨機殺人」，令人馬上聯想到當年鄭捷北捷隨機殺人恐怖事件。

經熱心玩家提供遊戲畫面截圖，警方依蘇男帳號，查出IP來自高雄，於是率領大隊人馬南下蘇男住處逮人。而他落網後也隨即坦承因過於激動、氣憤而在遊戲中嗆聲，否認有意行凶，警方在其住處也未發現任何足以犯案的危險物品。但檢察官認為，蘇男言論已構成以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，仍將他依法起訴。

線上遊戲《新楓之谷》一名蘇姓玩家僅因加公會組隊遭拒，竟揚言跑去台北捷運隨機殺人遭訴。記者鍾維軒／攝影
線上遊戲《新楓之谷》一名蘇姓玩家僅因加公會組隊遭拒，竟揚言跑去台北捷運隨機殺人遭訴。記者鍾維軒／攝影

北捷 殺人 捷運 線上遊戲

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