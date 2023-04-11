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水鳥天堂福寶生態園區遭濫倒廢土 彰化縣府重罰46萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣環保聯盟披露「知名水鳥」天堂福興鄉福寶生態教育園區賞鳥屋前農地，遭濫倒大量廢棄土，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元，並限期令其恢復原狀，如不改善，將移送彰化地檢署偵辦。

福寶濕地3月上旬傳出被濫倒廢棄土後，縣長王惠美隨即主管會報中，要求警方會同當地巡守隊加強巡視，也要求農業、地政等單位迅速依法處置。經相關單位會勘，發現共9筆土地分屬5名地主違規在農地堆置土石方，總面積達1.6公頃，已違反非都市土地使用管制，依違反區域計畫法分別依面積大小裁罰地主，合計處罰46萬元。

針對違規堆置土方廢棄物違反區域計畫法案件，縣府地政處統計，去年一共裁罰139件，情節重大被移送法辦有1件，今年到今天為止才3個多月，則已裁罰49件，3件情節重大移送法辦，其中，包括3月8日田中鎮與溪州鄉交界處的廢木料堆置場大火，連燒了10多天，地主除被環保局依空汙法罰120萬元，地政處也依違反區域計畫法移送法辦。

彰化縣農地、河川及山坡地近幾年來屢傳被濫倒廢土，成為「廢土天堂」，縣長王惠美也在主管會報中指示，為避免土方隨意棄置，各局處辦理公共工程時，應於契約明訂營建土石方處理、稽核流程，督促廠商依約處理，並請政

風處加強稽核，另請相關單位研議如GPS比對或監視器連接手機即時監控等科技稽查方式，加強管控。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英肯定縣府施鐵腕，對違規地主處以罰鍰，但希望不要讓地主以為繳了錢，就可以繼續濫倒，一定要依法要求地主恢復原狀，再不改善就移送法辦，才有辦法遏止濫倒廢棄土的行為。

彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供
彰化縣福興鄉福寶生態園區賞鳥屋外，遭傾倒大量廢土達1.6公頃，經彰化縣政府查明屬實，依違反區域計畫法分別裁罰5名地主共46萬元。圖／彰化環保聯盟提供

農地 主管

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