刑警收60萬賄賂答應擺平長官同事 光拿錢不辦事遭掀底 判關4年定讞

時任台中市警局刑大偵八隊分隊長白喬維收受砂石業者陳世允60萬元賄賂請求疏通隊長、隊員，收錢卻沒辦事被陳反咬，陳直言「白董」拿了60萬卻沒幫忙擺平盜採案，最高法院依公務員利用職務機會詐取財物罪判刑4年定讞。

白喬維前後在台中市警局擔任刑大偵八隊分隊長、犯罪預防科警務員，及第4分局秘書室警務員等，他2018年間利用和偵八隊官、警熟識之職務機會，向涉盜採砂石案業者陳世允佯稱「可代為打點偵八隊隊長及隊員」等語。

一審白坦承收60萬元，但稱是借款，否認答應幫忙疏通、打點，並稱自己沒向對方說有這能力；陳世允則供稱，一直拜託「白董」幫忙讓他可抽身，60萬元也是白親自收下，一直拜託白不要讓偵八隊繼續追查下去。

陳更直言，給白60萬元去打通關節，同案卻在12月24日遭偵八隊偵辦遭收押「認為白喬維拿了他的錢，沒有將他的盜採案擺平」；一審比對證詞及相關證據認為白犯行明確，痛批他從警多年為圖私利，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判他7年6月，褫奪公權3年。

二審認為一審時事證明確，白上訴無理由而駁回，維持一審判決，但經最高法院撤銷發回更審；台中高分院更一審認為，白喬維在偵查中自白，並已經犯罪所得60萬元全數返還給陳世允，自動繳交全部所得財物，一審未依貪汙治罪條例第8條第2項減刑，適用法有違誤。