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表妹疑遭性侵 兄弟檔揪眾施暴討公道獲緩刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一對兄弟檔為了替表妹討公道，率眾邀疑涉性侵的王姓少年出面談判，其中一名鄭姓男子將王姓少年強押回住處以電擊棒凌虐下體，逼人喝尿，並向對方父母勒索30萬元。桃園地院今依傷害、妨害自由、恐嚇取財未遂等罪分判兄弟檔1年2月和10月徒刑，均緩刑3年。鄭男則因傷害、強制、妨害自由和恐嚇取財罪判2年6月。

另外，全案尚有2名男子涉案，依傷害、妨害自由等罪分判1年和8月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，該兄弟檔2020年1月某晚將王姓少年約到龜山一處寺廟談判，過程中仗著人多勢眾，即以電擊棒攻擊王姓少年身體，隨後又跟著對方返家與對方父母見面，告知要將人帶走跟表妹道歉後，就將人強押上鄭男開的轎車離開。

後來，兄弟檔的表妹家人以時間太晚為由，拒絕讓表妹出門。兄弟檔又與眾人將王姓少年押到鄭男位於新北市新莊區的住處，持續以鞋墊塞嘴、皮帶抽打和電擊棒電擊下體等方式凌虐，過程中，鄭男還逼對方喝尿，恫稱「若不喝下去，就要一直電你下體」等語，最後也替兄弟檔出面，向對方父母索討30萬元和解金。

審理時，兄弟檔承認施暴，但否認妨害自由、恐嚇取財等情，推稱索討金錢是鄭男主意，強調自己並未參與談判過程。鄭男則稱和解金額是與兄弟檔討論後的結果，自己並未逼人喝尿，但由於共犯間互相指證，法院認定確有其事。

法院認為，該兄弟檔與鄭男等人不思循司法途徑解決表妹遭遇，擅動私刑，更以極度羞辱方式逼王姓少年喝尿，所為應予非難，但審酌兄弟檔在審理過程已與對方達成和解並予以補償，過去沒有前科，經此次偵審程序及罪刑宣告應知所警惕，所以予以緩刑，緩刑期間須各提供100小時和80小時勞動服務，以及接受2場法治教育。

鄭姓男子為替兄弟檔出頭，不但將人強押回住處以電擊棒凌虐下體，逼人喝尿，還向對方父母勒索30萬元（示意圖）。本報資料照片
鄭姓男子為替兄弟檔出頭，不但將人強押回住處以電擊棒凌虐下體，逼人喝尿，還向對方父母勒索30萬元（示意圖）。本報資料照片

兄弟 恐嚇

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