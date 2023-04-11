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謊稱鴻海要投資 樺漢科技前資深經理騙17LIVE財報遭訴
鴻海集團主攻工業電腦的樺漢科技前劉姓資深經理，疑似因追求1名17LIVE直播主不成，竟向17LIVE自稱是樺漢工業物聯網及企業併購部門董事，表示鴻海、樺漢有意入資，騙取17LIVE提供財報及現金流量表供他查核，事後17LIVE察覺有異向樺漢查證才東窗事發提告，台北地檢署今依違反營業秘密法、詐欺未遂及偽造文書將劉男起訴。
據了解，劉男疑似在前年3月間，追求17LIVE其中一名正妹直播主遭拒，心生不滿找上17LIVE報復，他明知自身為樺漢智能邊緣物聯網事業處資深經理，主要負責工業電腦系統工業自動化的業務，卻向17LIVE謊稱是樺漢工業物聯網及企業併購部門董事，負責鴻海、樺漢對外投資及併購。
劉男以英文名英文名「Mark Liu」與17LIVE的財務長、法務長連繫後，假借希望17LIVE提出投資入股協議，成功騙得該公司2020年度財報及現金流量表等營業秘密文件。為取信人，劉男還在2021年6月21日，在17LIVE提供的保密協議中留下「Mark Liu」簽名，再以電子郵件寄給17LIVE。
17LIVE經內部評估，認為目前不需增加營運資金，因此於2021年8月30日回覆電子郵件，拒絕鴻海、樺漢入資請求，劉男犯行才未得逞。事後17LIVE循管道向樺漢查證，發現竟無此事，驚覺被騙因此提告。
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