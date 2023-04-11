快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光！親友懷疑被設局

每票2000元賄選 台南里長候選人認罪獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南南化里長候選人錢素菊去年10月至11月間，親自或透過洪、呂、沈姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，錢女等4人被依違反選罷法起訴，台南地院認錢女共同對有投票權之人交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，褫奪公權5年，扣案賄賂7萬8千元沒收。

另洪女處1年7月，緩刑3年，向公庫支付3萬元，褫奪公權3年；呂處1年10月，緩刑5年，向公庫支付7萬元，褫奪公權5年；沈處1年8月，緩刑3年，向公庫支付4萬元，褫奪公權4年，可上訴。

台南檢警調據報，錢女去年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，11月15日持搜索票扣得現金10多萬元，拘提錢女及洪姓樁腳外，另傳喚20多位選民釐清案情，訊後聲押錢女。

隔天，台南地院裁定10萬交保，檢方抗告，台南高分院撤銷原裁定發回，台南地院更裁，改准以20萬元交保，且不得有湮滅或勾串證人。錢女也因而落選。

台南地院認錢素菊共同對有投票權之人交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，褫奪公權5年，扣案賄賂7萬8千元沒收。圖／本報資料照
台南地院認錢素菊共同對有投票權之人交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，褫奪公權5年，扣案賄賂7萬8千元沒收。圖／本報資料照

台南 樁腳

延伸閱讀

藤條抽腳心、蓮蓬頭灌水 台中幼兒園長涉虐童獲緩刑

嫁的好比回家搶好？ 她沒得遺產 卻被大哥威脅恐嚇提告

不滿大林蒲遷村7旬翁 罵陳其邁「貪二代」判決結果出爐

警察拿「擦擦筆」造假貪警光山莊320萬元 認罪還錢獲緩刑免入獄！

相關新聞

獨／人妻夥小王殺夫焚屍 更一審改判雙雙免死逃無期

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車...

每票2000元賄選 台南里長候選人認罪獲緩刑

台南南化里長候選人錢素菊去年10月至11月間，親自或透過洪、呂、沈姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，錢女等...

拍賣紅檜不夠清償稅款 擔心土地遭拍賣趕忙繳清欠稅2300萬

嘉義市林姓老翁欠繳稅款2435萬餘元，去年行政執行署嘉義分署拍賣名下3根紅檜木132萬元，仍未能繳清欠稅，嘉義分署再查封...

證人沒來問真意...離婚17年後前夫賴皮 法院判婚姻關係仍存在

嘉義有對夫妻在2005年協議離婚並辦理離婚登記，17年後前夫卻回來主張當時離婚協議書上的2名證人沒有實際探求他是否有離婚...

首件「法官關說法官」枉法裁判案 前審判長高明哲：我為此暴瘦11公斤

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法，蕭賢綸二審逆轉判無罪，承審案件的審判長、台灣高等法院前法官高明哲被依...

檢察官出走潮 圈內人揭3痛點 看不慣高層向政治勢力彎腰

檢察官及法官考訓相同、公俸一樣，不過，檢察官辭職轉任律師、申請轉任法官人數連年暴增。根據司法人事統計資料，2017至2022年檢察官申請轉任法官的人數為17、16、19、15、19、25人，但這6年法官轉任檢察官的總數是1人，數字一面倒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦