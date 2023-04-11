每票2000元賄選 台南里長候選人認罪獲緩刑
台南南化里長候選人錢素菊去年10月至11月間，親自或透過洪、呂、沈姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，錢女等4人被依違反選罷法起訴，台南地院認錢女共同對有投票權之人交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，褫奪公權5年，扣案賄賂7萬8千元沒收。
另洪女處1年7月，緩刑3年，向公庫支付3萬元，褫奪公權3年；呂處1年10月，緩刑5年，向公庫支付7萬元，褫奪公權5年；沈處1年8月，緩刑3年，向公庫支付4萬元，褫奪公權4年，可上訴。
台南檢警調據報，錢女去年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，11月15日持搜索票扣得現金10多萬元，拘提錢女及洪姓樁腳外，另傳喚20多位選民釐清案情，訊後聲押錢女。
隔天，台南地院裁定10萬交保，檢方抗告，台南高分院撤銷原裁定發回，台南地院更裁，改准以20萬元交保，且不得有湮滅或勾串證人。錢女也因而落選。
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