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拍賣紅檜不夠清償稅款 擔心土地遭拍賣趕忙繳清欠稅2300萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市林姓老翁欠繳稅款2435萬餘元，去年行政執行署嘉義分署拍賣名下3根紅檜木132萬元，仍未能繳清欠稅，嘉義分署再查封名下5筆土地進行拍賣，因土地價值遠高於欠稅金額，趕快清繳所有欠稅2300萬餘元。

據了解，年約81歲林翁的父親在1987年間死亡，遺有嘉義市民生南路下路頭段2686坪土地1筆。之後林翁與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局對他課徵2015、2016年綜合所得稅及罰鍰共2435萬餘元。因逾期不繳欠稅及罰鍰，國稅局2022年移送嘉義分署強制執行。執行人員查封其名下5筆土地及3根珍貴紅檜木，先行強制執行紅檜木，並聯絡限期提出繳納方案處理欠稅，否則將拍賣查封的土地。去年11月1日以132萬元價額拍定紅檜木。

林翁於紅檜拍賣後仍不繳納其餘欠稅或提供確實擔保，嘉義分署就查封的5筆土地進行鑑價拍賣程序。查封的5筆土地中，又以連接嘉義市民生南路608巷的2筆約390坪相連土地最值錢，390坪土地鑑價金額高達3900萬元。書記官不斷與林男及其家屬溝通，表明若仍不繳納欠稅，唯有對其所有土地進行法拍一途。衡量利害得失後，日前繳納2300萬餘元，全數清繳所有欠稅。

得知行政執行署嘉義分署將再對土地進行查封拍賣，趕緊一次繳清所有欠稅。圖／行政執行署嘉義分署提供
得知行政執行署嘉義分署將再對土地進行查封拍賣，趕緊一次繳清所有欠稅。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署將林翁名下紅檜木拍賣抵繳欠稅。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署將林翁名下紅檜木拍賣抵繳欠稅。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 法拍

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