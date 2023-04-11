拍賣紅檜不夠清償稅款 擔心土地遭拍賣趕忙繳清欠稅2300萬

嘉義市林姓老翁欠繳稅款2435萬餘元，去年行政執行署嘉義分署拍賣名下3根紅檜木132萬元，仍未能繳清欠稅，嘉義分署再查封名下5筆土地進行拍賣，因土地價值遠高於欠稅金額，趕快清繳所有欠稅2300萬餘元。

據了解，年約81歲林翁的父親在1987年間死亡，遺有嘉義市民生南路下路頭段2686坪土地1筆。之後林翁與建設公司簽訂買賣契約出售土地權利，國稅局對他課徵2015、2016年綜合所得稅及罰鍰共2435萬餘元。因逾期不繳欠稅及罰鍰，國稅局2022年移送嘉義分署強制執行。執行人員查封其名下5筆土地及3根珍貴紅檜木，先行強制執行紅檜木，並聯絡限期提出繳納方案處理欠稅，否則將拍賣查封的土地。去年11月1日以132萬元價額拍定紅檜木。