快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光！親友懷疑被設局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／人妻夥小王殺夫焚屍 更一審改判雙雙免死逃無期

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車輛，一審二人都判無期，二審撤銷改判姚女16年、陳無期，更一審今宣判，陳部分撤銷改判15年徒刑、褫奪公權10年，姚女部分上訴最高院後確定，應執行16年3月。

姚姓女子夥陳姓男子殺夫案，陳男涉殺人罪部分，今天在台中高分院更一審宣判，原認定陳涉殺人罪部分，撤銷二審無期徒刑認定，改判15年徒刑、褫奪公權10年，另外姚女涉殺人罪部分，二審判刑16年、褫奪公權10年，經上訴最高法院後確定，加上姚女另涉遺棄屍體等罪，應執行16年3月，姚女部分已確定。

檢警調查，姚女（35歲）與袁男是夫妻，生有1女，夫妻因感情不睦，袁發現姚女與陳男（27歲）外遇，對2人求償，引發2人的殺機。前年5月9日，姚女與袁男相約帶幼女外出慶祝母親節，並由陳將姚女至醫院領取的安眠藥磨成粉備用。

同日上午，陳駕車載姚女及袁姓女童至苗栗縣竹南火車站的便利商店，由姚女進入該店購買咖啡，再由陳將安眠藥摻入咖啡，接著姚女帶幼女換搭袁的車，前往知名渡假村，姚女將摻安眠藥的咖啡給袁飲用後，袁陷入昏迷，由陳駕車返回新竹縣橫山鄉住處。

姚女原欲持刀械行兇，經陳男勸阻後，即在旁把風，陳男則持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場死亡。姚女及陳男再至加油站購買汽油，10日凌晨，由姚女在旁把風，陳男將袁男的屍體移至住處菜園，潑汽油焚屍後，將屍骨丟棄在住處前的溝渠。

姚女及陳男殺害袁男後，姚女盜領袁的存款6萬1430元；並變賣死者袁男的車子，得款2萬6000元。因袁男的弟弟聯繫哥哥未果，查出姚女及陳男涉嫌重大，經警逮獲2嫌，尋獲死者的骨骸。

檢方訊問時，姚女對犯行避重就輕，辯稱遭陳男逼迫、利用而犯案，陳男則承認殺害袁男，辯稱是無業、車貸未繳等經濟狀況犯案，台中地檢署在前年10月偵結，依殺人、偽造文書、遺棄屍體等罪，偵結起訴。

台中市姚姓女子涉嫌夥同陳姓男子殺夫焚屍棄置溝渠。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓女子涉嫌夥同陳姓男子殺夫焚屍棄置溝渠。記者陳宏睿／翻攝
台中市姚姓女子（右）夥同陳姓男友（左）涉殺夫、焚屍。圖／翻攝臉書
台中市姚姓女子（右）夥同陳姓男友（左）涉殺夫、焚屍。圖／翻攝臉書

殺人

延伸閱讀

日本人妻堅持「絕不買白砂糖」 釣出同經驗苦主：湯變超甜

彰化路邊驚見女童屍體？ 警方一查全傻了

人妻遭14刀砍死 寵物鸚鵡目擊驚吐2字助警破案 兇手下場極慘

外遇人妻做100餘次辯不知婚姻關係 法官不信判賠80萬

相關新聞

獨／人妻夥小王殺夫焚屍 更一審改判雙雙免死逃無期

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車...

每票2000元賄選 台南里長候選人認罪獲緩刑

台南南化里長候選人錢素菊去年10月至11月間，親自或透過洪、呂、沈姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，錢女等...

拍賣紅檜不夠清償稅款 擔心土地遭拍賣趕忙繳清欠稅2300萬

嘉義市林姓老翁欠繳稅款2435萬餘元，去年行政執行署嘉義分署拍賣名下3根紅檜木132萬元，仍未能繳清欠稅，嘉義分署再查封...

證人沒來問真意...離婚17年後前夫賴皮 法院判婚姻關係仍存在

嘉義有對夫妻在2005年協議離婚並辦理離婚登記，17年後前夫卻回來主張當時離婚協議書上的2名證人沒有實際探求他是否有離婚...

首件「法官關說法官」枉法裁判案 前審判長高明哲：我為此暴瘦11公斤

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法，蕭賢綸二審逆轉判無罪，承審案件的審判長、台灣高等法院前法官高明哲被依...

檢察官出走潮 圈內人揭3痛點 看不慣高層向政治勢力彎腰

檢察官及法官考訓相同、公俸一樣，不過，檢察官辭職轉任律師、申請轉任法官人數連年暴增。根據司法人事統計資料，2017至2022年檢察官申請轉任法官的人數為17、16、19、15、19、25人，但這6年法官轉任檢察官的總數是1人，數字一面倒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦