獨／人妻夥小王殺夫焚屍 更一審改判雙雙免死逃無期

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶車輛，一審二人都判無期，二審撤銷改判姚女16年、陳無期，更一審今宣判，陳部分撤銷改判15年徒刑、褫奪公權10年，姚女部分上訴最高院後確定，應執行16年3月。

姚姓女子夥陳姓男子殺夫案，陳男涉殺人罪部分，今天在台中高分院更一審宣判，原認定陳涉殺人罪部分，撤銷二審無期徒刑認定，改判15年徒刑、褫奪公權10年，另外姚女涉殺人罪部分，二審判刑16年、褫奪公權10年，經上訴最高法院後確定，加上姚女另涉遺棄屍體等罪，應執行16年3月，姚女部分已確定。

檢警調查，姚女（35歲）與袁男是夫妻，生有1女，夫妻因感情不睦，袁發現姚女與陳男（27歲）外遇，對2人求償，引發2人的殺機。前年5月9日，姚女與袁男相約帶幼女外出慶祝母親節，並由陳將姚女至醫院領取的安眠藥磨成粉備用。

同日上午，陳駕車載姚女及袁姓女童至苗栗縣竹南火車站的便利商店，由姚女進入該店購買咖啡，再由陳將安眠藥摻入咖啡，接著姚女帶幼女換搭袁的車，前往知名渡假村，姚女將摻安眠藥的咖啡給袁飲用後，袁陷入昏迷，由陳駕車返回新竹縣橫山鄉住處。

姚女原欲持刀械行兇，經陳男勸阻後，即在旁把風，陳男則持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場死亡。姚女及陳男再至加油站購買汽油，10日凌晨，由姚女在旁把風，陳男將袁男的屍體移至住處菜園，潑汽油焚屍後，將屍骨丟棄在住處前的溝渠。

姚女及陳男殺害袁男後，姚女盜領袁的存款6萬1430元；並變賣死者袁男的車子，得款2萬6000元。因袁男的弟弟聯繫哥哥未果，查出姚女及陳男涉嫌重大，經警逮獲2嫌，尋獲死者的骨骸。