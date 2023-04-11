證人沒來問真意...離婚17年後前夫賴皮 法院判婚姻關係仍存在

嘉義有對夫妻在2005年協議離婚並辦理離婚登記，17年後前夫卻回來主張當時離婚協議書上的2名證人沒有實際探求他是否有離婚的真意，不符合法定要件，離婚無效。法官審理後採納男方說法，確認婚姻關係仍存在。可以上訴。

這對夫妻於1986年4月間結婚，於2005年10月間離婚，簽立離婚協議書並辦理離婚登記，離婚17年後前夫主張離婚協議書上2名證人並沒有確認他是否有離婚真意，他也不認識證人，因此主張依民法第1050條規定，離婚不符合法定要件，無效，確認婚姻關係存在，並辦理結婚登記。

女方主張，簽立離婚書前，2名證人知道兩造有在協議離婚，並答應願意當見證人，兩造在離婚書上簽名、蓋章及蓋手印後，再由2名證人親自簽名、蓋章，所以2名證人知道有離婚協議，兩造持離婚書於2005年10月辦理離婚登記，當時男方表示，「離婚之事只讓2名證人知道就好，不要讓其他人知道」，所以離婚有效。又男方要求女方幫忙清償卡債60萬元，才願意簽字離婚，而且已離婚17年，在離婚後，男方也另有同居人。

不過，法院審理，2名證人是女方的同事，雖然認識兩造，但是他們是從女方與男方吵架電話中得知雙方要離婚，沒有直接與男方聯繫，事後也沒有向男方聯絡；女方私下片面告訴因錢鬧得不愉快，無法繼續婚姻，證人事前並未親自或以其他方式向男方確認是否確有離婚的真意，就在離婚書上簽名，況且證人簽署離婚書距離電話爭吵已有相當時日，在爭吵時激憤情緒下的話語，縱使有提到離婚一事，是否確實可信？而且簽立離婚書前及當時，都沒向男方確認離婚真意。