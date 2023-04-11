首件「法官關說法官」枉法裁判案 前審判長高明哲：我為此暴瘦11公斤

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法，蕭賢綸二審逆轉判無罪，承審案件的審判長、台灣高等法院前法官高明哲被依枉法裁判罪起訴，一審獲判無罪；案件上訴，台灣高等法院昨開庭，高明哲認為檢方上訴無理由，自己為案子暴瘦11公斤，身心俱疲。

高明哲法庭上指出，他和蕭仰歸當初因同學會碰面、餐敘，也有其他人在場，並非關說場合，且蕭仰歸從未向他提及兒子蕭賢綸的案件，而他只有在蕭賢綸案件開庭前於走廊向時任受命法官、現任司法院司法行政廳長高玉舜提到「今天被告是蕭仰歸的兒子」，僅此而已，沒有關說。

法官問及去年12月15日一審審判期間為何高明哲曾表示認罪盼法院予以緩刑，高明哲表示，外界不了解事實真相，卻傷害司法公信力，本案纏訟多年，他為此暴瘦11公斤、憂鬱、身心俱疲，且檢察官一開庭就叫他認罪，且略而不提起訴書有利於他的證據，他心灰意冷，不希望司法繼續受到傷害，身體也無法容受長期折磨，才會如此表示。

高明哲說，事實上他都是抗辯無罪，他沒有枉法裁判的犯意，客觀上只是表示評議意見，不構成枉法裁判的要件，他也堅持當初評議有做出決議，否則他也不會叫高玉舜寫不同意見書，而高玉舜寫出有罪判決後，他認為與評議結果相反。

檢察官聲請傳喚高玉舜作證，釐清蕭賢綸肇事逃逸案件評議、高明哲枉法裁判的過程，認為一審判決以模糊空泛的理由不採信高玉舜的證述，有再次傳喚作證的必要。

高明哲則認為，高玉舜先前證述講得很清楚，也對他不利，退步言之，即使有所謂關說、關心、關切，也都與枉法裁判沒有關聯；高明哲委任律師表示，枉法裁判沒有以關說為要件，應回歸判決本身是否可受檢驗，高玉舜到庭作證對本案爭議沒有幫助。

律師指出，蕭仰歸有無關說，與枉法裁判沒有必然關係，且蕭賢綸無罪判決中已詳細論述理由，檢方也沒有上訴，檢察總長非常上訴也被駁回，只因監察院發動監察權，案件才開啟再審，蕭賢綸最終撤回上訴是可以理解的，不能以最後有罪判決，來反證二審的無罪判決是枉法裁判。

蕭賢綸2008年10月開車撞傷機車騎士，蕭賢綸未停車就離去，被依肇事逃逸罪嫌起訴，基隆地方法院一審判蕭賢綸有期徒刑6月，緩刑2年；蕭賢綸上訴，由高明哲擔任審判長的二審合議庭改判蕭賢綸無罪，檢方未上訴而確定，之後曾掀再審風波。

檢方指控，高玉舜認為一審判決無違誤，高明哲卻因與蕭仰歸知交，接受關說，再關說高玉舜，致蕭賢綸獲判無罪，高明哲涉犯枉法裁判罪。一審判決指出，枉法裁判須以故意不依法律規定而為裁判作前提，高明哲向高玉舜提及蕭賢綸是蕭仰歸兒子，未違反審判獨立、枉法裁判犯意。