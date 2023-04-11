幽靈人口助攻里長肥缺是行使選舉自由？ 專家意見不同

男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉支持有叔侄關係的候選人，被依刑法妨害投票正確罪判刑。胡認為相關法條違反人民選舉權、遷徙自由、居住自由，聲請釋憲，憲法法庭今行言詞辯論。法務部認為小選舉區的選舉當選票數門檻低，若容許虛偽遷徙而取得投票權，恐摧毀民主憲政秩序。

除了胡靈智案外，憲法法庭也併李毅強、劉汝松等3人、蘇榮輝等12人、劉惠宗等3人聲請案審理。

刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，……。」第2項規範「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，……。」第3項則提到「前二項之未遂犯罰之。」

胡靈智主張選舉權是國民權利之一，如何行使應有一定自由，只要是公民就可在某一地區行使選舉權，現今交通便捷，限制行使公民權必須與「居住」的事實結合，沒有必要也緣木求魚。「每次選舉都有大批返鄉投票人潮。」胡質疑如果戶籍地必須是居住地，又何來返鄉投票人潮？若在戶籍地無居住事實就被刑法第146條認定妨害投票正確性，返鄉投票者不就人人有罪責？

法務部則表示，虛偽遷徙投票罪是為避免無選舉人資格者以不法方式影響選舉結果，以確保投票結果盡可能貼近民意，刑法第146條第2項保護法益應屬重大的公共利益，立法者雖以刑罰規範限制人民選舉權，保護法益與限制手段間沒有失衡。

中興大學法律系教授李惠宗認為，台灣有許多小選區的選舉，選舉勝敗往往在一、二十票之間，各該選舉的職務又有相當豐富的金錢利益，例如村里長、鄉鎮民代表是「大肥缺」，因此許多人會冒險請親友虛偽遷徙戶籍。但在證據法上，因選舉是秘密投票，完全無從證明遷徙戶籍究竟是要投給何人。

李惠宗質疑選舉風氣是否屬刑法第146條所要保護的法益？遷徙戶籍進而參加投票是否就應視同具有「危害選舉風氣」的「知」與「欲」，值得懷疑。台北大學法律系教授徐育安認為刑法第146條第2項違反平等權原則，也因成效侷限，也有比例原則疑義。

台灣大學法律學院教授薛智仁則認為第2項的規定是要保障合法的投票結果，在行政管制手段不能防堵無權投票發生時，透過處罰虛遷戶籍之人的無權投票 ，具有其他行政管制手段所無的預防效果，符合手段必要性。中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖也認為，若將第2項的構成要件行為除罪化乃至合法化，會對我國自由而公平的選舉民主造成何種負面衝擊，有待憲法法庭審慎評估。