林杏兒當選無效之訴開庭 律師要求閱卷 檢方要求勘驗新聞光碟

國民黨北市議員林杏兒去年遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，士林地方法院今開庭，林杏兒律師魏憶龍稱，檢方刑事部分早就偵結還不給閱卷，是「武器不對等」還拖延訴訟進度，法官表示相關卷宗「大約一個手掌厚度」，要求儘速閱卷表示意見，另定4月18日再度開庭，將勘驗檢方提出的新聞光碟，檢方指內容是蕭景田女兒與林同框，想依此證明林、蕭關係密切。

受命法官今開庭劈頭問原告訴訟代理人，相關偵查卷宗可否讓被告閱卷？原告訴代表示，案件已偵結可以閱卷。林杏兒律師魏憶龍指出，檢方在今日開庭前限閱，根本是「武器不對等」，「當選無效之訴是很嚴重的事情」將詳閱檢方主張的28項證據清單後，提出書狀表示意見。

此案僅6個月審理期限，全案已拖延3個月，目前準備程序須加緊腳步，法官希望律師盡速閱卷並提出書狀。被告訴代當庭問不知相關卷宗有多少？法官起身比著右手邊一疊書狀說「大約一個手掌厚度」，被告訴代3人也起身探頭查看，允諾法官3周閱卷並提出書狀表示意見。

今法官也問原告訴代，陳報狀中的新聞光碟有無勘驗必要？可否截圖方式讓被告確認？原告訴代左思右想後稱，需要勘驗光碟，內容是要引用某新聞報導，待證事實是「林杏兒和蕭景田關係密切」。

魏憶龍指出，擠壓到時間都是因為原告，先是不給閱卷，另新聞光碟內容譯文是檢方起訴時就該提出的。魏也強調，目前所知檢方提出證據純屬推測，應需提出直接證據，證明林杏兒確有授意蕭景田等人行為。新聞內容是指「蕭景田女兒和林杏兒出現在同場合」此證據薄弱，引用新聞報導說不定是「傳聞證據」認為沒必要勘驗，但檢方要勘驗也不反對。

法官最後要求檢方儘速提出新聞光碟譯文，並定4月17日需傳真或電郵給法院及被告，以利4月18日下午2點30分續開庭。

檢方調查，國民黨台北市第1選區（北投、士林區）黨部執行長曾繁川提供走訪名單，林杏兒的李姓助理當時擔任競選期間志工，在不知情情況下，經林杏兒郭姓前夫同意，曾駕駛郭男公司汽車在送蕭景田、曾繁川跑行程，期間拜訪里長候選人時，蕭景田曾說「林杏兒選情告急，這是一點意思，希望幫忙支持」，交付裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元的信封袋給特定里長候選人。