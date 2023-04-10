法務部打詐修刑法、組織犯罪、洗錢防制3法 最重判7年

法務部晚間發布新聞指出，為了打擊詐欺犯罪，積極督導台灣高等檢察署（帶領全國檢警調機關，統合偵辦量能，朝「檢肅暴力幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團」三大重點方向貫徹執行。

法務部說，近日台高檢規劃全國同步打擊詐欺專案行動，並召開跨部會會議，藉由各種管道加強民眾「識詐」觀念，進而達到「阻詐」、「堵詐」的目的，從來源端就降低詐欺案件被害數量，以減少讓詐欺集團得逞的機會。

法務部表示，打擊詐欺犯罪另積極推動修法，包括刑法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等法律均提修正案，刑法部分，修正草案以擴大處罰、加重刑責為修法重點，增訂加重詐欺罪類型及加重剝奪行動自由罪。

法務部指出，對於類似「台版柬埔寨案」，詐欺集團犯案過程如同時對被害人有長期拘禁、施以凌虐或其他暴力犯行甚或造成被害人死亡、重傷害的結果，將課以重刑嚴懲。

此外，在組織犯罪防制條例修正部分，則以斷絕金援、人援，防止組織勢力蔓延為修法重點，對於近來招攬國人至柬埔寨等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官之亂象，最重可判處7年有期徒刑，得併科新臺幣2000萬元以下罰金。