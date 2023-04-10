教國中生摔東西亂父母買機車 再騙走26萬黃金項鍊 下場曝光

江姓男子在臉書以陳某某為名刊登要販售機車貼文，彰化縣2名國中生兄弟想向他買中古機車，但沒錢想用分期付款，他即慫恿兩兄弟可以用「摔東西」方式向父母要求，後又騙兩兄弟拿家中二條價值26萬元黃金來買了二輛中古機車，一交車，馬上又帶他們去典當其中一部，並拿走典當的1萬元，彰化地方法院依乘機詐欺取財罪，判刑8月。

判決書指出，江男2021年10月在臉書貼文要賣機車，黃姓國中生兄弟即透過臉書跟他說要各買灰色、藍色魅力機車，江男即慫恿黃姓少年向父母取得五倍卷購買，如父母不願給，可向父母用「亂」、「摔東西」方式取得。

黃姓少年後來對江男說可以籌得頭期款2千元，並需分期24期付款，且表示其父母不知他們兄弟要買車，江男即再慫恿說「看別人騎車自己要趕緊想辦法解決」、「哥哥10幾歲時也這樣」、「這樣懂了嗎？要想辦法解決」。

黃姓少年即先後共交給江男1萬元訂金，向江約定以每輛各31000元買藍色及灰色之魅力中古機車，江男又對兩兄弟說要牽車，如果沒有錢，可以拿黃金來典當，支付尾款較快，兩兄弟即從家中拿走二條各2兩多價值共約26萬元的黃金項鍊給江男。

江男再向中古機車行以每台28000元買下二輛中古重型機車，均過戶到自己名下，2022年1月間再交車給兩兄弟，但因其中一輛不是黃姓少年要的藍色，他即將價錢降到29800元賣給黃姓少年，並以手機錄影表示其已經交付完兩台機車給少年2人後，立即又帶兩少年到嘉義一家當舖將其中一輛機車以1萬元典當，他自己拿走1萬元，卻告訴兩兄弟過幾天就會把車再贖回。

直到少年父親發現家中黃金項鍊不見，才得知少年受騙，要求江男返還黃金項鍊，並要解約，江男卻說黃金項鍊已賣掉，會歸還等值金項練，並立下和解書，但隨後又避不見面，並將典當的那輛機車過戶給他人。

江男辯稱拿走價值20多萬元金項練，是因兩少年要改裝機車需要20多萬元，但兩少年說只是詢問，並沒有確認要改，且江男後來也沒幫他們改裝機車，江男把機車典當錢也沒給他們，而是自己收走了。