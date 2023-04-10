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男子未繳拒酒測罰鍰18.9萬元 持分土地遭查封馬上繳清

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市黃姓男子拒繳納拒酒測罰鍰18萬9千元，遭行政執行署台南分署強制執行，執行人員調查發現黃名下在永康區有二筆持分土地，函請永康地政事務所辦理查封登記，黃收到查封公文後，今天上午9點多，攜帶現金到台南分署將欠款全數繳清。

61歲黃姓男子2021年2月間，騎乘機車行經台南市永康區中正路與中正六街，經警員攔檢拒絕接受酒測且無照駕駛，遭台南市交通局裁處18萬9千元，逾期未繳納，移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，此案在112年3月20日收案後，執行官和書記官等執行人員調查發現，黃名下於台南市永康區有二筆持分土地，為免黃男將土地過戶以規避執行，立即函請永康地政事務所辦理查封登記，以保全日後強制執行所需。黃在3月31日收到查封公文後，於今天上午9點多，攜帶現金至台南分署繳清欠款。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。民眾如有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

台南市黃男子拒繳拒酒測罰鍰18萬9千元，執行官查封他持分土地後，今天馬上繳清欠款。記者黃宣翰／翻攝
台南市黃男子拒繳拒酒測罰鍰18萬9千元，執行官查封他持分土地後，今天馬上繳清欠款。記者黃宣翰／翻攝

台南 酒測 保全

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