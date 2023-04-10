醉漢辱警遭上銬 派出所內借菸起衝突 警被激怒動手打人

基隆市林姓警員與涉犯妨害公務，遭上銬坐在戒護區長條椅上的張姓男子，因為「借菸」發生衝突，林員出手毆打張的背部，並將張的頭部強壓在長椅約30秒被起訴。基隆地方法院依公務員假借職務上之機會犯傷害罪，處林員拘役30日。緩刑2年。

判決指出，張男前年11月27日晚上10點多手拿酒瓶，滿身酒氣到基隆警一分局轄區派出所報案，執班的江姓警員見他語意不清，勸他回家休息，張男情緒激動，出手拉扯江員衣領及掐住脖子，當場被依涉犯妨害公務罪逮捕，後因此案被基隆地判處拘役40天。

警方當晚逮捕張男後上銬，隔天凌晨2點半左右，張男坐在戒護區長條椅上，向林姓警員索取香菸。林因被張男騷擾大半夜，內心不悅，將香菸丟給張。張見狀回嘴「我是乞丐嗎？」，並將香菸丟還給林員。

林員疑心生不滿，脫下腰帶裝備，揮拳毆打張男背部，張的頭還撞到牆壁，並將張男的頭部強壓在戒護區長椅約30秒，造成張男頭暈目眩，事後提告。基隆地檢署檢察官偵查後提起公訴。

基隆地院審理時，張男同意檢察官與林員在審判外進行協商並達成合意，林員認有公務員假借職務上之機會傷害罪犯行，處拘役30日，緩刑2年。檢察官聲請改依協商程序判決，法院協商合意範圍，處林員拘役30日。緩刑2年。全案可上訴。