酸富二代伊林名模為黑道 網友誹謗起訴
去年媒體報導伊林名模Hsiang／湘（本名陳湘儀）生父為國內殯葬大亨、台灣仁本董事長陳川原，不料部分網友留言開酸，稱她是「黑道二代」、「死人錢好賺」。陳女不願姑息對其中4位留言網友提告，台北地檢署認為其中一名劉姓網友無端指稱對方是黑道，已損及其名譽，今依誹謗罪起訴劉男，其餘3人則獲不起訴。
現年23歲的陳女擁有英國倫敦中央聖馬丁學院平面設計學位，2021年因其179公分的身高和亮眼外型踏入時尚圈，在台北、英國參與多場時裝秀，後來也成為伊林在歐洲力捧新人。
今年1月，陳女被媒體爆料家世背景，指出她是個富二代，其父為台灣仁本董事長陳川原，相關報導在網路上流傳後，卻遭部分網友酸言酸語，不僅批評其身材，更有人說從事殯葬業都是黑道，直稱陳女就是個黑道二代。
檢察官經檢視4名挨告網友留言，認定其中王姓、何姓及林姓網友，僅針對陳女外貌、身材批評，留言雖尖酸刻薄，但個人審美觀各異；但劉男無故指稱陳女是但黑道二代，該負面用詞已足以損害其名譽，因此將劉男依法起訴。
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