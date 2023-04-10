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藤條抽腳心、蓮蓬頭灌水 台中幼兒園長涉虐童獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬彭姓幼兒園長在去年間遭人爆料，涉嫌對園內幼童施虐，除以藤條打幼童腳心之外，也拿著蓮蓬頭對著幼童沖刷，有離職教師將影片拍攝後上傳，曝光後教育局祭出停職處分，一審審結，認定彭女犯強制罪，判拘役80天，可易科，緩刑2年。

判決指出，彭姓女子（76歲）是南屯區一家幼兒園長，負責幼兒園園務、幼兒教學業務，但彭女因涉嫌不當管教園內幼童，涉及虐童情事，遭人錄影後檢舉、放上網路社群，全案曝光後，教育局祭出停職處分。

檢警調查，彭女在去年6月30日下午5時許，因一名黃姓男童在幼兒園的平台跑跳、吵鬧，男童經彭女制止不聽，彭女即喝令男童平躺在地上，將雙腳舉高後，彭女強行將男童左腳鞋襪脫掉，用藤條抽幼童腳心6下。

同年7月4日上午9時許，彭女餵食廖姓女童餐點時，不顧女童進食速度，持續餵食女童，女童吃不下將餐食吐出，惹怒彭女，彭女就強拉女童到廁所內，開啟蓮蓬頭沖洗女童臉部與身體，以此教訓幼童。

檢方將彭女依成年人故意對兒童犯強制罪起訴，一審審理時，彭女已承認涉案，也說幼兒園已歇業，另外也跟被害幼童的家屬達成和解，已經不再從事幼保工作，被害人家屬認為彭女有悔意，也不再追究彭女刑責。

一審近日審結，依成年人故意對兒童犯強制罪兩次犯行，分別判處拘役40天、50天，應執行拘役80天，得易科罰金8萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另接受法治教育3場，可上訴。

台中市彭姓幼兒園女園長涉嫌在去年間在園內虐童，一審判彭女緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓幼兒園女園長涉嫌在去年間在園內虐童，一審判彭女緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓幼兒園女園長涉嫌在去年間在園內虐童，一審判彭女緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓幼兒園女園長涉嫌在去年間在園內虐童，一審判彭女緩刑。記者陳宏睿／翻攝

幼兒園 教育局

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