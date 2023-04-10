不滿馬英九訪陸所言 台灣國提告通謀喪失領域罪
前總統馬英九日前赴大陸祭祖期間，在湖南大學與學生座談時曾表示，「依照1982年的中華人民共和憲法，台灣是中國不可分割的一部分」，獨派團體台灣國為此認為，馬身為台灣前總統，這番話除傷害台灣國家尊嚴外，更意圖將台灣主權領域喪失予中國，涉犯刑法通謀喪失領域罪，因此今天特別選在台灣關係法生效44週年當天，前往台高檢對馬英九提出告訴。
台灣國理事長陳駿涵表示，台灣關係法保護了包括馬英九在內的台灣人民，不受中共荼毒，如今卻成為可能與中共合謀的被告，而他必定以中華民國憲法增修第 11條「中華民國分為自由地區及大陸地區，因而大陸地區不屬外國」作為抗辯。
然自1949年10月1日起，所謂的大陸地區已是中華人民共和國領土，且於1971年10月25 日經聯合國承認馬英九所謂的「大陸地區」，為唯一合法的中國代表，憲法增修條文主張「大陸地區」不是台灣的外國已是笑話。
陳駿涵指出，台灣與中華人民共和國都具有人民、領土、政府、渉外能力，兩國分別符合國際法揭示的國家要件，中國人入台必須持護照、辦簽證，台灣選舉只能由台灣公民參與，與中國人民無涉，台灣、中國一邊一國的例證已是不勝枚舉。無論綠營主張台灣是主權獨立國家，藍營主張中華民國是主權獨立國家，名稱迴異，但都將中華人民共和國視為互不隸屬的外國，因此馬通謀外國言行可說是罪證確鑿。
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