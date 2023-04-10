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不滿馬英九訪陸所言 台灣國提告通謀喪失領域罪

聯合報／ 記者蔣永佑王宏舜／台北即時報導

前總統馬英九日前赴大陸祭祖期間，在湖南大學與學生座談時曾表示，「依照1982年的中華人民共和憲法，台灣是中國不可分割的一部分」，獨派團體台灣國為此認為，馬身為台灣前總統，這番話除傷害台灣國家尊嚴外，更意圖將台灣主權領域喪失予中國，涉犯刑法通謀喪失領域罪，因此今天特別選在台灣關係法生效44週年當天，前往台高檢對馬英九提出告訴。

台灣國理事長陳駿涵表示，台灣關係法保護了包括馬英九在內的台灣人民，不受中共荼毒，如今卻成為可能與中共合謀的被告，而他必定以中華民國憲法增修第 11條「中華民國分為自由地區及大陸地區，因而大陸地區不屬外國」作為抗辯。

然自1949年10月1日起，所謂的大陸地區已是中華人民共和國領土，且於1971年10月25 日經聯合國承認馬英九所謂的「大陸地區」，為唯一合法的中國代表，憲法增修條文主張「大陸地區」不是台灣的外國已是笑話。

陳駿涵指出，台灣與中華人民共和國都具有人民、領土、政府、渉外能力，兩國分別符合國際法揭示的國家要件，中國人入台必須持護照、辦簽證，台灣選舉只能由台灣公民參與，與中國人民無涉，台灣、中國一邊一國的例證已是不勝枚舉。無論綠營主張台灣是主權獨立國家，藍營主張中華民國是主權獨立國家，名稱迴異，但都將中華人民共和國視為互不隸屬的外國，因此馬通謀外國言行可說是罪證確鑿。

獨派團體台灣國不滿前總統馬英九日前在大陸公開表示台灣是中國不可分割的一部分，今前往台高檢控告馬涉犯刑法通謀喪失領域罪。記者蔣永佑／攝影
獨派團體台灣國不滿前總統馬英九日前在大陸公開表示台灣是中國不可分割的一部分，今前往台高檢控告馬涉犯刑法通謀喪失領域罪。記者蔣永佑／攝影
獨派團體台灣國不滿前總統馬英九日前在大陸公開表示台灣是中國不可分割的一部分，今前往台高檢控告馬涉犯刑法通謀喪失領域罪。記者王宏舜／攝影
獨派團體台灣國不滿前總統馬英九日前在大陸公開表示台灣是中國不可分割的一部分，今前往台高檢控告馬涉犯刑法通謀喪失領域罪。記者王宏舜／攝影

馬英九 中共

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