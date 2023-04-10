快訊

陳零九驚傳遇國道車禍「噴血毀容」 最新就醫狀況曝光

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟「睡到歪頭」…網搖頭：7天後見

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前也這樣做過

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，目前案件二審中。新北地檢署執行科在執行林另涉恐嚇徐姓前女友被判拘役40天案件時，發現他還涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜如出一轍，由偵查檢察官偵辦後，依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

檢方調查，林秉樞2020年3月12日晚間，因懷疑徐女劈腿，以散布徐女不雅影像為由，逼迫徐女下跪、賞她巴掌，又用電話錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。

林秉樞在地檢署偵訊時坦承犯行，檢方依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

林秉樞先前就因威脅前女友徐女，被判拘役40日，緩刑2年．緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育。當時林秉樞以line通話打給徐女，以「我要整死妳」、「妳不是想信被揍會很痛？」等語恐嚇徐女，被徐女報警處理，新北地方法院依恐嚇危害安全罪處拘役40天，可易科罰金。

新北地檢署執行科日前在處理贓證物時，發現林秉樞另外涉嫌強制等罪，另行簽分案偵辦，由偵查檢察官依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

林秉樞。圖／報系資料照
林秉樞。圖／報系資料照

林秉樞 女友 新北

延伸閱讀

李建昌要她跟吳欣岱初選 高嘉瑜贊同：避免保送國民黨

吳欣岱戰港湖！李建昌喊初選由誰代表泛綠 高嘉瑜說話了

綠3巨頭挺吳欣岱 李彥秀點出派系恩怨 3層政治意義

追加審這罪嫌！虐打高嘉瑜二審開庭 林秉樞激動大喊庭外全聽見

相關新聞

藤條抽腳心、蓮蓬頭灌水 台中幼兒園長涉虐童獲緩刑

台中市七旬彭姓幼兒園長在去年間遭人爆料，涉嫌對園內幼童施虐，除以藤條打幼童腳心之外，也拿著蓮蓬頭對著幼童沖刷，有離職教師...

不滿馬英九訪陸所言 台灣國提告通謀喪失領域罪

前總統馬英九日前赴大陸祭祖期間，在湖南大學與學生座談時曾表示，「依照1982年的中華人民共和憲法，台灣是中國不可分割的一...

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前也這樣做過

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，目前案件二審中。新北地檢署執...

兒子酒醉跑到曹公圳嘔吐落水喪命 母國賠381萬敗訴

高雄曹公圳2020年11月9日中午出現男浮屍，檢警查出死者是閻姓男子，閻生前疑酒醉跑到曹公圳嘔吐，失足摔落圳裡身亡，閻母...

電信詐欺衍生人口販運 檢警嚴打速辦見效

有鑑於電信網路詐欺犯罪日趨暴力化遭國人深惡痛絕，台高檢自去年6月起，由針對電信網路詐欺涉及境外人口販運及境內私行拘禁相關...

台中老闆討債打人骨折、橫紋肌溶解 只判拘役理由曝光

台中市王姓男子是一家工程行負責人，他為向債務人索討債務，夥同綽號「黑龜」呂姓父子等3人，將債務人從租屋處強押到工程行，再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦