高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前也這樣做過

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，目前案件二審中。新北地檢署執行科在執行林另涉恐嚇徐姓前女友被判拘役40天案件時，發現他還涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜如出一轍，由偵查檢察官偵辦後，依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

檢方調查，林秉樞2020年3月12日晚間，因懷疑徐女劈腿，以散布徐女不雅影像為由，逼迫徐女下跪、賞她巴掌，又用電話錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。

林秉樞在地檢署偵訊時坦承犯行，檢方依強制罪起訴，並聲請簡易判決。

林秉樞先前就因威脅前女友徐女，被判拘役40日，緩刑2年．緩刑期間付保護管束，並應接受6小時法治教育。當時林秉樞以line通話打給徐女，以「我要整死妳」、「妳不是想信被揍會很痛？」等語恐嚇徐女，被徐女報警處理，新北地方法院依恐嚇危害安全罪處拘役40天，可易科罰金。