兒子酒醉跑到曹公圳嘔吐落水喪命 母國賠381萬敗訴

高雄曹公圳2020年11月9日中午出現男浮屍，檢警查出死者是閻姓男子，閻生前疑酒醉跑到曹公圳嘔吐，失足摔落圳裡身亡，閻母質疑高雄市政府未做好防護措施，害他兒子死亡，提國賠求償381萬餘元，高雄地院審理後，法官認為市府對曹公圳步道管理沒有缺失，判閻母敗訴。

高雄警方2020年11月9日中午12時許接獲通報，指曹公圳發現一具男浮屍，警方到場時確認死者為閻姓男子，閻男手中還拿著一包鹽酥雞，後來調閱監視器畫面，閻男疑似生前酒醉，步行至曹公圳後，為了嘔吐失足滑落圳裡。

警方事後報請檢察官相驗，經解剖後確認血液酒精濃度高達341mg/dL，氣管及支氣管噎塞大量食物，死因為急性酒精中毒窒息死亡。

閻母不滿，質疑曹公圳步道都未設置護欄或綠籬等防護設施，照明設施也不足，才害他兒子靠近圳邊失足落水，市府對於曹公圳管理有疏失，提告請求國賠，向市府索償殯葬費16萬5650元、扶養費164萬8110元、精神慰撫金200萬元，合計381萬3760元。

高雄市政府水利局反駁，稱曹公圳兩旁都有路燈，人行道與圳邊還有1.5公尺寬的綠籬，防止行人穿越靠近圳邊，閻男落水是他擅自跨越綠籬到圳邊嘔吐，最後導致失足溺斃，他的死亡跟曹公圳管理並沒有關係，不能要求國賠。

高雄地院審理時，閻母還提出現場照片，指路燈是他兒子溺斃後才設立，但法官發現閻母提的照片並不是事發現場，且依據水利局與廠商簽立契約，早在閻男落水前，曹公圳周邊就有設置路燈，事發現場監視器畫面，也確實有拍到燈光可以參考。

另外，閻男陳屍地點，圳旁都有種植30公分高樹欉，高度約成人小腿近膝蓋位置，沒有樹叢的地方，也有繩索連結的欄杆，足以防止行人穿越接近圳邊，防免行人跌落圳中。