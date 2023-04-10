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電信詐欺衍生人口販運 檢警嚴打速辦見效

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

有鑑於電信網路詐欺犯罪日趨暴力化遭國人深惡痛絕，台高檢自去年6月起，由針對電信網路詐欺涉及境外人口販運及境內私行拘禁相關犯罪以嚴打速辦的方式加強查緝，相較於高峰期的去年9月，今年3月的案量、人數均已明顯下降。

台高檢表示，經統計電信網路詐欺涉及境外人口販運案件去年9月高峰期時，曾達104件、被告219人、被害人384；降至今年3月32件、被告64人、被害人64人。電信網路詐欺涉及境內私行拘禁案件由今年高發1月40件、被告105人、被害人179人，降至今年3月25件、被告98人、被害人93人，迄今由檢警調及相關行政機關協助自境外救回國人達442人。

台高檢另於去年7月及今年2月間，發動2波針對透過簡訊、Line、Telegram、Facebook、金融交易平台等方式的投資詐騙查緝，共查獲70餘件、被告300餘人，不法所得35億餘元，日後也將持續規畫網路投資詐騙相關專案查緝。

台高檢指出，電信網路詐騙犯罪係以網際網路（詐欺網站、網路社群媒平台廣告）、電信工具（電信門號、簡訊、黑莓卡）、金融帳戶（人頭帳戶、網路銀行、虛擬帳號、電子支付、第三方支付）及虛擬通貨用以實施詐術及洗錢，因上述工具多具暱名性且為跨境犯罪，以致查緝困難。

因此如何由「來源端」阻斷電信網路詐欺犯罪，是當下重要防制策略，目前台高檢署已透過行政院「新世代打詐策略」群組，隨時參與討論電信網路詐欺犯罪的議題及策進作為，並與NCC、金管會及數位發展部建立打詐聯繫窗口，與各行政機關共同討論具體防制策略，凝聚司法、行政、公私部門共同合作的打詐能量。

檢警自去年起針對電信詐欺案件速打嚴辦，至今年三月已見明顯成效。記者林佩均／攝影
檢警自去年起針對電信詐欺案件速打嚴辦，至今年三月已見明顯成效。記者林佩均／攝影

人口拐賣 電信詐騙 數位發展部

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