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台中老闆討債打人骨折、橫紋肌溶解 只判拘役理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子是一家工程行負責人，他為向債務人索討債務，夥同綽號「黑龜」呂姓父子等3人，將債務人從租屋處強押到工程行，再把債務人打到骨折、橫紋肌溶解，一審時因王已與被害人達成和解，法官依強制罪，判他拘役30天，可易科。

判決指出，王姓男子是台中市清水區一家工程行負責人，他為了索討債務欠款，夥同綽號「黑龜」的呂姓男子與其未成年兒子、還有一名年籍、身分不詳的男子，在前年6月19日晚間8時許，將被害人從租屋處樓下，將人強押上車後，載往王的工程行。

被害人在王男的工程行遭多人持棍棒、徒手毆打，打到被害人顴骨骨折、右尺骨骨折、頭皮擦挫傷、臉部擦挫傷、瘀腫，背部、臀部挫傷瘀腫、四肢多處擦挫傷、橫紋肌溶解症、雙眼創傷性結膜下出血等多處傷勢，被害人事後向清水警分局提告。

全案依傷害、強制等罪移送法辦，台中地院審理時，王、呂承認涉案，也與被害人達成和解，被害人撤回傷害告訴，也向法官表明，願意不追求強制罪刑責，希望法官從輕量刑。

法官認定二人涉犯強制罪，判王拘役30天，得易科3萬元，呂則獲判拘役30天，得易科，緩刑2年，全案可上訴。

台中市王姓男子為討欠款把人打到橫紋肌溶解，台中地院判王拘役30天，可易科罰金。圖／本報資料照
台中市王姓男子為討欠款把人打到橫紋肌溶解，台中地院判王拘役30天，可易科罰金。圖／本報資料照

債務

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