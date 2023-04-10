住戶罵髒話判賠1.5萬元 遭強制執行還反控找臨演強盜

新北市某社區住戶因細故爭執互告，陳姓住戶遭法院判決應賠償江姓住戶1萬5千元，不肯賠遭聲請強制執行。陳遭扣押搬走按摩椅、電視等家電，怒告江找一群臨演，假冒事務官指揮假警察「打家劫舍」還涉嫌搶走鑽表鑽戒，損失120萬元。士林地檢署偵結，認定當日確實是民事執行處扣得6件家電，江不起訴處分。

全案起源於，江和陳是同社區住戶，因細故發生爭執，陳辱罵江「你敢動我女兒我動你兒子喔」並飆罵五字經，江提告陳恐嚇、妨害名譽，陳遭起訴後，江再提刑事附帶民事訴訟，法院判決陳賠償1萬5千元，陳上訴也遭駁回；陳不願賠償，江聲請強制執行。

陳提告指控，今年2月21日，江女、江男「找來一群臨時演員」涉嫌假冒士林地檢署事務官指揮假警察，「打家劫舍」拿電鑽牆破門，搬走電動按摩椅等各種運動器材，還拿走鑽表、鑽戒，損失120萬元，提告強盜、搶奪罪，且江疑似偽造電梯監視器畫面。

江喊冤否認犯行，他有士林民事執行處公文函正本，2月21日上午10點10分執行屋內動產，當天是和士林地方法院民事執行處司法事務官、書記官、及派出所員警去陳家，強制執行屋內財產，警察當天都有錄影，陳男所述不實，只查封客餐廳6件物品，完全沒有進入陳的個人房間。