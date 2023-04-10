網軍誹謗時力女議員有罪！ 法官：不能以評論政治為皮不實陳述

側翼網軍「脫北者冰狼」粉專經營者江柏儒影射外流時代力量內部談話錄音檔的人為台中市議員吳佩芸，吳女提告，檢方依妨害名譽罪起訴江，台北地院審理，判江拘役50日，得易科罰金5萬元。圖為台中市議員吳佩芸。本報資料照片 側翼網軍「脫北者冰狼」粉專經營者江柏儒影射外流時代力量內部談話錄音檔的人為台中市議員吳佩芸，吳女提告，檢方依妨害名譽罪起訴江，台北地院審理，判江拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢方指控，江柏儒2020年8月25日在粉絲專頁上轉發「不禮貌鄉民團」所刊登、關於時代力量黨前黨主席黃國昌的非公開談話，轉發時，加註「他講的是真的」、「人渣文本唬爛，黨內給的，昌明敏台中分部，曾選議員吃鍋貼」、「女性」，且於文章發表後，在留言區發表「吳佩芸，高鈺婷，陳志明，連郁婷，簡嘉佑，開放猜謎囉」等文字。

檢方偵查認為，江柏儒的留言，使不特定人得知所指對象為吳佩芸，不實傳述吳佩芸私錄非公開談話並且散布錄音檔，犯妨害名譽罪。

江柏儒辯稱，所指射的人確為吳佩芸，表示是根據雜誌報導去猜想何人可能洩漏錄音檔；江稱，吳佩芸是政治人物，他的文章、留言屬政治性言論，否認犯罪。

法官審理認為，吳佩芸2019年9月至2020年2月擔任時代力量黨秘書長，無端被指為私錄並洩漏政黨內公開談話的人，會使支持時力黨的人懷疑吳的可信賴度，足以損及吳女名譽，江柏儒犯行明確。

判決指出，政治性言論固為應重要保障的言論自由範疇，不過，不是所有提及政治人物的陳述都屬於政治性言論，「更不得以評論政治為外皮，實為不實事實之陳述」。

判決說，江柏儒未經合理查證，即透過網路以文字散布吳佩芸為私錄非公開談話且散布言論的人，使吳佩芸的名譽、社會評價受損，審酌江無前科、未與吳佩芸達成和解等，依法判決。