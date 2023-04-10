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馬英九引陸憲法稱「台灣不可分割」 獨派告通謀喪失領域罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

馬英九前總統（首排右三）與湖南大學學生交流後和湖大師生合影。圖／聯合報系資料照
馬英九前總統（首排右三）與湖南大學學生交流後和湖大師生合影。圖／聯合報系資料照
前總統馬英九日前訪陸，在和湖南大學學生座談時，提及「依照1982年版的中華人民共和國憲法前言，『台灣是中國不可分割的一部分』」引發議論。獨派團體台灣國認為馬的談話傷害台灣國家尊嚴、意圖將台灣主權領域讓給中國，言行觸犯刑法「通謀喪失領域罪」，因此選在台灣關係法生效44周年之際，下午向台灣高等檢察署提告。

中華民國刑法第104條規定「1.通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。2.前項之未遂犯罰之。3.預備或陰謀犯第一項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑。」

馬英九因參訪南京總統府時，看到牆上掛著中華民國國旗、國父遺像時，自述2008年也當了「這個」，遭獨派人士批評在中國壓力下不敢說自己當過「總統」。獨派團體台灣國選在今天下午2點28分到高檢署提告，也將演出「上銬『馬這個』」行動劇，他們表示提告是為了正視聽、儆效尤。

1979年1月1日美國與中華人民共和國建交，美國國會為降低美國與中國建交對台灣的衝擊，同年4月10日通過「台灣關係法」，經總統簽署後生效。

馬英九

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