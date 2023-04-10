快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

男網友全身赤裸陳屍魔鐵 竟是女女夫妻下藥洗劫還盜刷買PS4

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市女同性配偶江瑋綸、陳家曦約7名男網友到汽車旅館，喝下摻安眠藥、抗精神病藥物的啤酒，趁對方昏睡洗劫現金、信用卡，盜刷買衣物、加油、PS4，其中一名林姓男子遭下藥後全身赤裸暴斃，案情曝光，最高法院依強盜致死等罪判陳女15年10月徒刑定讞，另詐欺等罪判刑1年2月，得易科罰金確定。

江女一審依強盜致死等罪判刑17年，二審改判16年8月徒刑，另詐欺部分歷審皆判刑1年2月，因江女未上訴第三審而定讞。

江女（27歲）、陳女（22歲）是同性配偶，江女從事八大行業、陳女在火鍋店當服務員，兩人因新冠肺炎疫情收入不佳；2021年6月1日至12日，先由陳女透過交友軟體約7名男網友到汽車旅館飲酒聊天，期間再支開對方，由江女在啤酒中摻入鎮靜安眠藥物「服爾眠」、抗精神病藥物「腦樂靜」。

江女、陳女趁男網友喝完啤酒昏睡不醒，洗劫現金、信用卡、手機、手表等財物，，一共犯行7起，得手現金、手機、手表等贓物，兩人盜刷信用卡加油、買衣服、吸塵器、PS4主機和遊戲光碟等，金額共計13萬餘元。

江女、陳女同年月12日以同樣手法約林姓男子到摩鐵，讓林喝下摻藥的啤酒，但林因本身心臟肥大、左心室增厚等，事後引發酒精、多重藥物反應身亡；汽車旅館員工因為林遲未退房，前往查看發現林全身赤裸躺在地上，身旁還有一個保險套，救護人員到場確認林已明顯死亡。

江女、陳女均坦承犯行，一審審理時，陳女辯稱，全案是江女策畫，她無從得知藥物成分，也多次提醒江女要「減量下藥」，但是江女不聽勸阻，才鬧人命，但法官不採信辯詞，依強盜致死等罪各判刑17年、詐欺罪各判1年2月徒刑。

二審考量江女、陳女和部分被害人和解，酌減刑度，依強盜致死等罪判江女16年8月、陳女15年10月，詐欺罪仍維持各1年2月徒刑。陳女上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

強盜 詐欺

延伸閱讀

男上完夜班煮早餐給八旬母 卻發現她「頸部有勒痕」陳屍梯間

北市大樓保全手握針筒陳屍宿舍 不排除涉毒死因待釐清

打賭喝完整桶啤酒現賺1萬 傳播妹遭迷昏醒來驚見床單上有血跡

南投高齡母、孤僻兒雙雙陳屍住家多日 相驗結果出爐

相關新聞

男網友全身赤裸陳屍魔鐵 竟是女女夫妻下藥洗劫還盜刷買PS4

台中市女同性配偶江瑋綸、陳家曦約7名男網友到汽車旅館，喝下摻安眠藥、抗精神病藥物的啤酒，趁對方昏睡洗劫現金、信用卡，盜刷...

幽靈人口釋憲案 憲法法庭11日言詞辯論

胡姓男子於民國97年因涉及選舉幽靈人口案被法院判刑確定，他認為，刑法第146條妨害投票罪違反憲法遷徙自由等，聲請釋憲。憲...

北檢高端內線案抓小放大 對告發防疫不力的發言也損司法威信

高端內線交易案日前偵結，結果僅起訴疫苗審查官方委員及其妻子，其餘公司高層均獲不起訴處分，引發社會嘩然質疑抓小放大，但在偵結日北檢對於其餘民眾告發總統蔡英文、衛福部前部長陳時中防疫不力涉嫌殺人部分，卻以一句「不特定民眾以一名張姓律師提供的告發狀」，似乎暗指這類案件可能是濫訟，等同事先洩漏心證，不僅沒有必要，甚至有損司法威信，如何讓人相信北檢會嚴肅對待該案。

屏檢查辦賄選起訴逾50名候選人 梁姓村長遭裁定再延押2個月

去年九合一大選，屏東地方檢察署為杜絕賄選歪風，緊盯相關不法情事，起訴逾50名候選人，其中高樹村梁姓村長透過中間人買票遭收...

酒駕被攔搬出廟會求情 警苦笑：先跟神明請假吧

高雄林姓男子載著唐姓友人，騎機車沿途叫囂、喧嘩又闖紅燈，被警方攔下後兩人身上都飄出酒味，林男呼氣酒測值達每公升0.33毫...

嫁的好比回家搶好？ 她沒得遺產 卻被大哥威脅恐嚇提告

林姓男子不滿妹妹帶媽媽預立遺囑，把基隆的房子留給弟弟，在街頭對妹妹說「我要回來報仇，如果我沒死我要殺了你。」基隆地院審理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦