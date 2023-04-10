男網友全身赤裸陳屍魔鐵 竟是女女夫妻下藥洗劫還盜刷買PS4

台中市女同性配偶江瑋綸、陳家曦約7名男網友到汽車旅館，喝下摻安眠藥、抗精神病藥物的啤酒，趁對方昏睡洗劫現金、信用卡，盜刷買衣物、加油、PS4，其中一名林姓男子遭下藥後全身赤裸暴斃，案情曝光，最高法院依強盜致死等罪判陳女15年10月徒刑定讞，另詐欺等罪判刑1年2月，得易科罰金確定。

江女一審依強盜致死等罪判刑17年，二審改判16年8月徒刑，另詐欺部分歷審皆判刑1年2月，因江女未上訴第三審而定讞。

江女（27歲）、陳女（22歲）是同性配偶，江女從事八大行業、陳女在火鍋店當服務員，兩人因新冠肺炎疫情收入不佳；2021年6月1日至12日，先由陳女透過交友軟體約7名男網友到汽車旅館飲酒聊天，期間再支開對方，由江女在啤酒中摻入鎮靜安眠藥物「服爾眠」、抗精神病藥物「腦樂靜」。

江女、陳女趁男網友喝完啤酒昏睡不醒，洗劫現金、信用卡、手機、手表等財物，，一共犯行7起，得手現金、手機、手表等贓物，兩人盜刷信用卡加油、買衣服、吸塵器、PS4主機和遊戲光碟等，金額共計13萬餘元。

江女、陳女同年月12日以同樣手法約林姓男子到摩鐵，讓林喝下摻藥的啤酒，但林因本身心臟肥大、左心室增厚等，事後引發酒精、多重藥物反應身亡；汽車旅館員工因為林遲未退房，前往查看發現林全身赤裸躺在地上，身旁還有一個保險套，救護人員到場確認林已明顯死亡。

江女、陳女均坦承犯行，一審審理時，陳女辯稱，全案是江女策畫，她無從得知藥物成分，也多次提醒江女要「減量下藥」，但是江女不聽勸阻，才鬧人命，但法官不採信辯詞，依強盜致死等罪各判刑17年、詐欺罪各判1年2月徒刑。