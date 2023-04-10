偷摸女人側臀不認罪 80歲翁辯「孫子比她還要大」下場出爐
80歲侯姓男子前往美顏中心消費，趁女店員以紫光替其消毒時，以手觸摸女店員的臀部，挨告性騷擾罪；侯辯稱，因場地狹窄不慎誤觸，不過，台北地院調閱監視畫面認定侯犯罪，判處侯有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
2022年2月9日下午，侯前台北市中山區某美顏管理中心消費時，因防疫需求，由女店員持紫光消毒燈為侯進行消毒，侯趁機以右手觸摸對方的側臀部，女店員提告，侯被起訴。
侯辯稱，案發地點很窄，他要求女店員調換位置，用手輕拍對方的臀部，還說與女店員很熟，「我的孫子都比她還要大」等，否認性騷擾。
女店員稱，當天在幫侯消毒時，侯突然碰觸她的手部、臀部，還想摸她的臉，她下意識閃開，侯並沒有說要求更換位置，她被摸後感覺不舒服。
法院勘驗監視器錄下的畫面，畫面顯示，侯觸摸女店員當下，手已繞到女店員的髖骨後方，認定侯犯性騷擾罪。
判決書指出，侯利用到美顏管理中心接受服務的機會，觸摸女店員的側臀部，顯不尊重他人的身體自主權；侯犯後否認犯行，還稱被害人提告是為索討賠償金而誣陷，毫無悔意，審酌侯的素行等，依法量刑。
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