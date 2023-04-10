幽靈人口釋憲案 憲法法庭11日言詞辯論

憲法法庭訂於4月11日針對幽靈人口案進行言詞辯論。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影 胡姓男子於民國97年因涉及選舉幽靈人口案被法院判刑確定，他認為，刑法第146條妨害投票罪違反憲法遷徙自由等，聲請釋憲。憲法法庭訂於明天（4月11日）上午進行言詞辯論。

刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處5年以下有期徒刑」，第2項「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同」，第3項「前二項之未遂犯罰之」。

胡男於民國95年2月間將戶籍由台北縣遷移至花蓮縣，並於同年6月的村里長選舉日支持參選村長的叔叔，選舉完便遷出戶籍，被檢方依妨害投票罪起訴。花蓮地方法院判處胡男有期徒刑2月，得易科罰金及褫奪公權1年確定。

胡男認為，刑法第146條第1項、第2項等規定，違反憲法人民遷徙自由及選舉權行使自由，並違反比例原則或平等原則，向大法官聲請釋憲。

憲法訴訟法新制於去年上路後，案件改由憲法法庭審理。憲法法庭日前公告，訂於4月11日上午9時30分在司法院憲法法庭進行言詞辯論，邀集聲請人及代理人、相關機關法務部、中選會、專家學者等陳述意見。

憲法法庭也公告爭點題綱，包括相關規定所處罰之不法行為為何，是否涉及人民之選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，是否違反比例原則或平等原則。