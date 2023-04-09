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屏檢查辦賄選起訴逾50名候選人 梁姓村長遭裁定再延押2個月

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

去年九合一大選，屏東地方檢察署為杜絕賄選歪風，緊盯相關不法情事，起訴逾50名候選人，其中高樹村梁姓村長透過中間人買票遭收押，屏東地方法院認定本案相關人證陳述內容仍待釐清，調查尚未完備，梁仍有羈押必要，裁定自2023年4月6日延長羈押2個月。

65歲無黨籍高樹村梁姓候選人於去年村里長選舉中獲764票連任。屏檢查賄發現，梁為當選以不當手法透過一對賴姓、蔡姓遠親夫妻，以每票500元至2000元不等行賄，3人涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押。地院裁定梁姓村長羈押禁見，協助買票的遠親夫妻2人則以3萬元交保。

梁姓村長辯護律師表示，梁急需處理村長職務相關事宜，主張檢方已完整調查相關事證，請法院審酌交保停止羈押。

地院指出，梁姓村長偵訊期間矢口否認犯行，辯詞前後矛盾，與賴姓、蔡姓為親戚關係感情甚篤，有高度可能勾串共犯或證人妨害審判，相關人證陳述內容仍待釐清，調查尚未完備，梁仍有羈押必要，裁定自2023年4月6日延長羈押2個月。

屏東地方檢察署去年查辦九合一賄選起訴逾50名候選人，地院判梁姓村長再延押2個月。記者張已亷／攝影
屏東地方檢察署去年查辦九合一賄選起訴逾50名候選人，地院判梁姓村長再延押2個月。記者張已亷／攝影

屏東 賄選

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