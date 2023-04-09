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酒駕被攔搬出廟會來求情 警苦笑:神明也救不了你

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子載著唐姓友人，騎機車沿途叫囂、喧嘩又闖紅燈，被警方攔下後兩人身上都飄出酒味，林男呼氣酒測值達每公升0.33毫克，見警方要將他逮捕，還哀求員警讓他參加完廟會再送辦，警方苦笑「神明也救不了你」、「先跟神明請假吧」，帶回派出所後依公共危險罪嫌送辦。

昨天凌晨1時許，鼓山派出所所長高軒稑、警員劉峻甫巡經鼓山區河西一路時，發現林男騎車載著堂男沿路喧囂，還在員警面前闖紅燈，當時兩名員警擔心林男騎車吵到住戶，上前將兩人攔查。

但林男、唐男一下車，兩人濃烈酒氣就往員警身上飄去，唐男還不敢直視員警，經過追問才拿出藏在外套裡的藥酒，當場坦承上路前有小酌幾杯。

警方對林男施測後，呼氣酒測值達每公升0.33毫克，林男卻搬出廟會活動即將開始，哀求員警讓他參加完神明迎水活動後再法辦。

不過林男酒測犯行明顯，即便搬出神明求饒警方也不埋單，要求他先向神明請假，依公共危險罪偵辦送辦。眼見林男要被移送，在旁的唐男也躲不過挨罰命運，因坐在後座沒勸阻林男酒駕，也被警方依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

林姓男子對酒精感測器吹氣，馬上出現酒精反應，呼氣酒測值達每公升0.33毫克。記者張議晨／翻攝
林姓男子對酒精感測器吹氣，馬上出現酒精反應，呼氣酒測值達每公升0.33毫克。記者張議晨／翻攝

酒測 酒駕

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