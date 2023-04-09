嫁的好比回家搶好？ 她沒得遺產 卻被大哥威脅恐嚇提告

林姓男子不滿妹妹帶媽媽預立遺囑，把基隆的房子留給弟弟，在街頭對妹妹說「我要回來報仇，如果我沒死我要殺了你。」基隆地院審理時，林男認罪，並說兄妹到此結束，不會再去找她。法官認為林男有悔意，依恐嚇安全罪判拘役35日，緩刑2年。

林男的妹妹在法庭證稱，她有兩個哥哥，被告是大哥。她的媽媽2018年過世後，大哥因沒拿到基隆的房子開始罵她，怪她帶媽媽找律師寫代筆遺囑，但遺囑是媽媽的意思，她也沒有拿到房子。

林女表示，大哥是養子，媽媽仍視為己出，他在台北松山的房子是媽媽買給他的，租給別人有租金收入。他們家重男輕女，媽媽說女兒「嫁的好比回家要搶來的好」，媽媽由她照顧，但她沒有拿到任何遺產，房子、錢都沒有。她只是盡孝道，尊重媽媽的決定。

她說，婚後住在婆家，只能將媽媽母親送到美國請二哥照護，醫療費都是二哥支付。代筆遺囑按照法律程序完成，大哥為此事與二哥打官司，二哥勝訴，大哥卻覺得是她的錯，害他拿不到房子。大哥一直找她麻煩，很困擾，看到大哥就會怕。

林男出庭時說，對檢察官起訴犯行認罪，表示有做錯事，他不會再去找妹妹，兄妹到此結束，不再交集。委任律師則說，松山的房子是林男和弟弟共有，林男已經70歲，身體不好，太太又長期洗腎要他照顧。林男沒有讀書，跑船3、40年賺錢養父母，請求宣告緩刑。