聽新聞
test
0:00 / 0:00
嫁的好比回家搶好？ 她沒得遺產 卻被大哥威脅恐嚇提告
林姓男子不滿妹妹帶媽媽預立遺囑，把基隆的房子留給弟弟，在街頭對妹妹說「我要回來報仇，如果我沒死我要殺了你。」基隆地院審理時，林男認罪，並說兄妹到此結束，不會再去找她。法官認為林男有悔意，依恐嚇安全罪判拘役35日，緩刑2年。
林男的妹妹在法庭證稱，她有兩個哥哥，被告是大哥。她的媽媽2018年過世後，大哥因沒拿到基隆的房子開始罵她，怪她帶媽媽找律師寫代筆遺囑，但遺囑是媽媽的意思，她也沒有拿到房子。
林女表示，大哥是養子，媽媽仍視為己出，他在台北松山的房子是媽媽買給他的，租給別人有租金收入。他們家重男輕女，媽媽說女兒「嫁的好比回家要搶來的好」，媽媽由她照顧，但她沒有拿到任何遺產，房子、錢都沒有。她只是盡孝道，尊重媽媽的決定。
她說，婚後住在婆家，只能將媽媽母親送到美國請二哥照護，醫療費都是二哥支付。代筆遺囑按照法律程序完成，大哥為此事與二哥打官司，二哥勝訴，大哥卻覺得是她的錯，害他拿不到房子。大哥一直找她麻煩，很困擾，看到大哥就會怕。
林男出庭時說，對檢察官起訴犯行認罪，表示有做錯事，他不會再去找妹妹，兄妹到此結束，不再交集。委任律師則說，松山的房子是林男和弟弟共有，林男已經70歲，身體不好，太太又長期洗腎要他照顧。林男沒有讀書，跑船3、40年賺錢養父母，請求宣告緩刑。
法官指出，林男與妹妹因為媽媽遺產分配問題衍生紛爭，一時失慮情緒失控觸法，依恐嚇危害安全罪處拘役35日，如易科罰金以1千元折算1日。考量林男無前科，犯後坦承犯行，有悔改之意，經偵訊及審理程序，應知警惕並無再犯之虞，宣告緩刑2年，給他自新機會，
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言