快訊

護航陳建仁？ 綠委「棄守」總質詢稱慣例 藍批自我閹割監督權

香港百年黑幫「和勝和」現身竹聯明仁會春酒 竟扯上港版國安法？

脫北族愛住哪？ 桃園這熱區2年吸4690人移居

瀕危物種持續受壓迫 賣家上網販售一級保育類遭緩起訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東近日爆發保育危機，台灣黑熊3年內遭獵殺4隻，檢方大動作起訴9人，疑幕後有商業黑手推波助瀾，黑市收購包羅萬象，屏東1名谷姓賣家於前年透過通路，以低價收購5隻一級瀕危保育類「穗鬚原鯉」，再以千元出售賺取價差，遭屏東地方檢察署依野保法起訴，檢方考量他犯後態度甚佳，認定有悔悟之心，緩起訴處分 。

屏東縣霧台鄉大武部落驚傳獵殺黑熊案，9名族人近3年內獵殺4隻台灣黑熊，還拍攝「三貼」影片引起各界譁然，檢方研判，短期內大量捕捉，不排除背後有商業盈利驅使。

瀕危野生動物因稀有性在黑市價格水漲船高，誘惑不肖份子鋌而走險，屏東1名谷姓賣家於前年4、5月間，至某魚場以每尾350元價格買入5條一級瀕危保育類穗鬚原鯉，再於同年11至12月間在知名購物網站刊登販賣廣告，成功賣出3尾鯉魚賺取2000元，警方獲報查緝全案曝光。

檢方指出，谷姓被告以銷售營利為目的，犯非法買賣保育類野生動物罪，考量他坦承犯行，犯後態度甚佳，認定他有悔悟之心，經歷此教訓應有儆懲效果，緩起訴1年處分，需向公庫支付1萬元及參加法治教育1次。

屏東1名谷姓賣家上網販售一級保育類穗鬚原鯉遭緩起訴。記者張已亷／攝影
屏東1名谷姓賣家上網販售一級保育類穗鬚原鯉遭緩起訴。記者張已亷／攝影

屏東縣 台灣黑熊 購物網

延伸閱讀

名字對中全桌「XXL東石大蛤」吃到飽！屏東鹽埔直送「馬辣土芒果季」開跑，再抽2人同行1人免費

情侶在台鐵區間車拍裸露照傳臉書 男不起訴女緩起訴

3年獵殺4隻台灣黑熊 「黑熊媽媽」黃美秀：應徹查是否涉商業買賣

霧台3年獵殺4隻台灣黑熊 屏東縣府：加強盜獵稽查

相關新聞

台北男酒駕自撞分隔島 背「3條通緝」拒檢逃逸警遭拖行

尤姓男子日前酒駕上路，卻失控自撞分隔島，警方獲報到場，見他有明顯酒氣，喚醒他要求熄火受檢，孰料他卻倒車逃逸，執勤警員不慎...

公車轉向不讓行人罰5000元 中市違規率降六成

台中市政府稽查公車轉向是否停讓行人，今年2月至3月累計稽查433輛公車，5輛公車違規，交通局針對違規客運業者依契約每案開...

遷籍投票遭判刑 聲請釋憲

男子胡靈智二○○六年將戶籍從台北縣（現為新北市）遷到花蓮縣卓溪鄉，並於同年六月村里長選舉中支持有叔姪關係的候選人，被依刑...

彰化鄉代選舉 老鄰長買票判刑18個月

彰化縣竹塘鄉五庄村鄰長杜木森去年底選舉時，以每票1千元價格，把4千元現金與鄉民代表林全的口罩，交給黃姓選民涉及買票，遭檢...

結婚42年驚知丈夫搞外遇 婦怒告小三求償200萬獲賠40萬

新北市蔡姓婦人去年得知丈夫與羅姓女子搞婚外情，還發生多次性行為，怒告羅女侵害其配偶關係並求償200萬元，新北地院認為請求...

為求林全當選鄉代 彰化七旬鄰長買4票被判1年6月

彰化縣去年11月五合一選舉，竹塘鄉五庄村鄰長杜木森為求鄉民代表林全當選，為他買票，檢調單位調查屬實移送偵辦。彰化地方法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦