瀕危物種持續受壓迫 賣家上網販售一級保育類遭緩起訴

屏東近日爆發保育危機，台灣黑熊3年內遭獵殺4隻，檢方大動作起訴9人，疑幕後有商業黑手推波助瀾，黑市收購包羅萬象，屏東1名谷姓賣家於前年透過通路，以低價收購5隻一級瀕危保育類「穗鬚原鯉」，再以千元出售賺取價差，遭屏東地方檢察署依野保法起訴，檢方考量他犯後態度甚佳，認定有悔悟之心，緩起訴處分 。

屏東縣霧台鄉大武部落驚傳獵殺黑熊案，9名族人近3年內獵殺4隻台灣黑熊，還拍攝「三貼」影片引起各界譁然，檢方研判，短期內大量捕捉，不排除背後有商業盈利驅使。

瀕危野生動物因稀有性在黑市價格水漲船高，誘惑不肖份子鋌而走險，屏東1名谷姓賣家於前年4、5月間，至某魚場以每尾350元價格買入5條一級瀕危保育類穗鬚原鯉，再於同年11至12月間在知名購物網站刊登販賣廣告，成功賣出3尾鯉魚賺取2000元，警方獲報查緝全案曝光。