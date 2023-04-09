北院首件國民法官案 11日首次開調查庭

李姓男子酒駕競速發生車禍釀1死遭北檢起訴，成為台北地方法院首件國民法官案件。北院訂於4月11日將首次召開調查庭，聽取檢察官及被告、辯護人意見，決定是否續行國民參審程序。

23歲李姓男子去年酒駕競速發生車禍，造成1人死亡，台北地檢署今年3月8日依酒駕致死罪起訴李男，經移審成為北院首件國民法官參審案件。北院當天公開分案，由法官林鈺珍、吳玟儒、洪甯雅組成合議庭審理。

李男在偵查期間被檢方聲押獲准，案件起訴後，北院召開移審庭，李男在庭上坦承犯罪，自陳肇事前有喝酒，肇事後請同車的曾姓少年頂替獲應允。法官裁定續行羈押禁見。

國民法官法第6條規定，應行國民參與審判之案件，被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人之聲請，於聽取當事人、辯護人、輔佐人之意見後，裁定不行國民參與審判。

據了解，李男及辯護人認為，李男已對本案做有罪陳述，依國民法官法規定聲請不行國民參與審判。承審合議庭訂於4月11日下午2時30分召開調查庭，聽取被告、辯護人、檢察官的意見，當天開放媒體及民眾旁聽。

法界人士指出，依國民法官法規定，法院於做出裁定前應審酌公共利益、當事人訴訟權益均衡維護等。當事人若不服裁定，可提出抗告，案件於抗告期間停止審判。