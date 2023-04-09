台北男酒駕自撞分隔島 背「3條通緝」拒檢逃逸警遭拖行
尤姓男子日前酒駕上路，卻失控自撞分隔島，警方獲報到場，見他有明顯酒氣，喚醒他要求熄火受檢，孰料他卻倒車逃逸，執勤警員不慎遭拖行數公尺。警方3小時內循線逮捕他，發現他還身背3條通緝在身，警詢後依法送辦並解送歸案。
台北市大安分局瑞安街派出所前天（7日）早上7點多獲報，有民眾開車自撞，趕抵發現駕駛還在車上，惟他語焉不詳、明顯酒醉，要他下車接受身分查證。
尤男（27歲）拒絕聽從警方指示，趁隙直接倒車，駛下分隔島加速逃逸，員警當時還在駕駛座車窗旁，要幫忙他熄火，因此不慎遭拖行數公尺倒地，所幸沒有受傷，僅雨衣破損，立刻呼叫警力追捕。
警方循線追查，3小時後在信義區逮捕尤男，他酒測值每公升仍有0.06毫克，又發現他有2條詐欺通緝、1條妨害秩序通緝，依法逮捕；由於他先前逃逸、酒後自撞，警詢後依公共危險、妨害公務罪嫌移送法辦，通緝部分解送歸案。
大安警分局呼籲，警方執行勤務攔查時，駕駛依法有配合義務，若有違規行為，也應配合受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸，以免不慎發生交通事故。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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