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替兒出頭撂人打國中生 竹聯幫信堂副會長收押禁見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

竹聯幫信堂陳姓副會長日前因小孩在校與別班學生口角爭執，率眾將對方打到腦震盪、骨折，昨天被桃園地檢署拘提，訊後被認定涉犯組織犯罪防制條例、傷害和妨害自由等罪，且罪嫌重大，有串滅證之虞，經檢察官聲請，今天被法院裁定羈押禁見。

檢警調查，事件一開始很單純，就是2名學生在走廊擦撞，但雙方都認為自己沒錯，所以爆發口角衝突。雖然校方出面調停，但雙方怒氣未歇，又在網路上互嗆。陳男是其中一方家長，見孩子被欺負，於是找了30多人替兒子出頭。

檢方指出，陳男率眾約與兒子嗆聲的學生及學生家長在平鎮一處民宅談判，過程中仗著人數優勢，持刀威嚇及毆打對方，導致對方受有腦震盪、骨折等傷勢，又出言恐嚇要對方的命，令對方身心受創嚴重。

檢方表示，陳男以眾欺寡，戕害學子，行為惡劣，根據事證可認涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由和傷害等罪，但他偵訊時避重就輕，不肯吐實，由於犯罪情節重大，又有勾串滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。全案另有2人因罪嫌重大被羈押禁見，其餘30名被告依參與犯罪情節輕重分別以3萬元至15萬元不等金額交保。

桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝
桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝
桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝
桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝
桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝
桃園檢警查出陳男具幫派背景，昨天將人拘提到案。記者陳俊智/翻攝

骨折 兒子 竹聯幫

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