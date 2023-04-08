替兒出頭撂人打國中生 竹聯幫信堂副會長收押禁見

竹聯幫信堂陳姓副會長日前因小孩在校與別班學生口角爭執，率眾將對方打到腦震盪、骨折，昨天被桃園地檢署拘提，訊後被認定涉犯組織犯罪防制條例、傷害和妨害自由等罪，且罪嫌重大，有串滅證之虞，經檢察官聲請，今天被法院裁定羈押禁見。

檢警調查，事件一開始很單純，就是2名學生在走廊擦撞，但雙方都認為自己沒錯，所以爆發口角衝突。雖然校方出面調停，但雙方怒氣未歇，又在網路上互嗆。陳男是其中一方家長，見孩子被欺負，於是找了30多人替兒子出頭。

檢方指出，陳男率眾約與兒子嗆聲的學生及學生家長在平鎮一處民宅談判，過程中仗著人數優勢，持刀威嚇及毆打對方，導致對方受有腦震盪、骨折等傷勢，又出言恐嚇要對方的命，令對方身心受創嚴重。