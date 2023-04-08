嘉縣某國小校長酒駕累犯判6月 遭解除校長職務

嘉義縣國小賴姓校長去年11月酒駕被判6個月徒刑，因累犯，檢方通知入監服刑，賴男提聲明異議，嘉義地院裁定撤銷入監服刑；嘉義縣教育處日前已解除校長職務並回任教師。

嘉義縣教育處長李美華今天告訴中央社記者，日前獲悉這名校長酒駕肇事，因校長應為學生行為表率，酒駕是嚴重錯誤示範，第一時間就解除校長職務，最近已核定懲處，回任教師，校長並沒有提出申訴。

根據嘉義地方法院發布的簡易判決書，57歲賴姓男子去年11月2日下午在嘉義縣中埔鄉餐廳飲酒後，無照（酒駕吊銷）駕車行經嘉義市中山路與光彩街口前，不慎追撞前方自小客車，酒測值高達0.76毫克，遭警移送，檢方依公共危險罪嫌起訴。

法官審酌賴男於102年、105年、106年間也曾因酒駕的公共危險案件，分別經檢察官為緩起訴處分及法院先後判處有期徒刑3月、6月確定，還不知警惕，仍酒駕上路，漠視公權力及往來人車生命，因此判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

嘉義地檢署執行檢察官以賴男酒駕超過3犯，難收矯正效果，不准易科罰金及易服社會勞動，通知賴男於今年3月2日至嘉檢報到入監執行；賴男以母親不良於行，需人照顧，擔心入監服刑，沒人照顧母親，向嘉義地院提出聲明異議。

嘉義地方法院認為，賴男尚未提出易科罰金或易服社會勞動聲請，檢察官也未給予賴男表示個人特殊事由機會，則直接通知需入監執行，與正當法律程序未盡相符，檢察官的執行指揮處分程序有明顯瑕疵，因此，裁定撤銷賴男不准易科罰金及易服社會勞動的執行處分。