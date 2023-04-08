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結婚42年驚知丈夫搞外遇 婦怒告小三求償200萬獲賠40萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓婦人去年得知丈夫與羅姓女子搞婚外情，還發生多次性行為，怒告羅女侵害其配偶關係並求償200萬元，新北地院認為請求賠償精神慰撫金40萬元尚屬公允，日前判決羅女應賠償蔡婦40萬元，可上訴。

判決指出，結婚已逾42年，育有2子的蔡姓婦人，去年7、8月間，發覺丈夫侯男五度利用周休二日外出過夜，暗中追查發現丈夫與從事清潔工的羅姓女子有婚外情。

蔡婦並提出二人以LINE通訊軟體，用「老公」、「老婆」名義互傳訊息，羅女還曾傳訊說，「老公你這兩天幹了一件大事」、「你老婆兒子有沒有說你很厲害」，二人還發生性行為，怒告羅女並求償200萬元。

羅女則辯稱，是因侯男買了一間房子給兒子，才會跟他說，「你幹了一件大事。」至於提到「你老婆」的部分，是因為侯男曾跟她說，其兒子還有與他前妻在聯絡，才會這樣說。

法官對羅女辯解說法不採信，認為羅女應已知悉侯男為有配偶之人，仍與之有逾越交往一般男女社交分際之交往，考量羅女對蔡婦的加害程度及所受精神上痛苦情形等一切情狀，日前判決羅女應賠償40萬元尚屬公允，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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老婆 兒子

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