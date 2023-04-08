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為求林全當選鄉代 彰化七旬鄰長買4票被判1年6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去年11月五合一選舉，竹塘鄉五庄村鄰長杜木森為求鄉民代表林全當選，為他買票，檢調單位調查屬實移送偵辦。彰化地方法院認為賄選削弱民主國家的價值，更可能因此利用所擔任職務從中謀取不法利益與樁腳朋分，依違反選罷法交付賄賂罪判處杜木森有期徒刑1年6月，褫奪公權3年。可上訴。

判決書指出，杜木森（70歲）支持第二選區鄉民代表林全，去年彰化縣五合一選舉投票日前的10月2日，騎機車到黃姓選民家中，交付4000元和林全的口罩，約定鄉代投票時投給林全，黃姓選民答應，把其中3000元交給她的兒子胡男。

杜木森和黃姓鄉民被檢舉買票，在警詢及調查人員訊問時都否認買票和賣票，移送地檢署才坦承犯行。黃姓選民涉嫌妨害投票罪已另為緩起訴處分，杜木森為求林全當選，涉嫌向黃姓選民買4票，彰化地檢署依違反選罷法起訴，彰化地院法官認為杜木森無視政府三令五申不得買票賄選，執意為林全買票，嚴重敗壞選風與破壞民主制度。

彰化地院法官審酌賄選對自由及民主法治造成極為不良的示範，對其他殷實的候選人形成不公平競爭，無法呈現真實民意，削弱民主國家的價值，且以賄選方式勝選的候選人和為候選人買票的樁腳，因私相授受的私益交互糾纏，候選人為填補競選期間的大量賄賂費用支出，實難期待會為全體選民戮力以赴，除誠信即屬有疑，更可能利用所擔任的職務中從中謀取不法利益與其樁腳朋分，對國家、社會及人民造成的損害匪淺，影響層面難以估計。

法官審酌杜木森在多次應訊時有機會坦承犯罪，卻屢屢否認，沒有引起同情可減刑的理由，因此依涉犯選罷法的交付賄賂罪判處1年6月，褫奪公權3年，扣案的賄賂現金3000沒收。可上訴。杜木森被查獲賄選時，身上還有4萬5000元及林全口罩兩副，追查後與賄選案無關，至於黃姓選民的兒子拿3000元，無法證實她交代兒子、兒子交代妻兒都要投給林全，黃婦的兒子一家三口不起訴。

彰化縣竹塘鄉老鄰長杜木森為求鄉民代表林全當選，為他買4票被查獲判刑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉老鄰長杜木森為求鄉民代表林全當選，為他買4票被查獲判刑。記者簡慧珍／攝影

林全 賄選

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