為求林全當選鄉代 彰化七旬鄰長買4票被判1年6月

彰化縣去年11月五合一選舉，竹塘鄉五庄村鄰長杜木森為求鄉民代表林全當選，為他買票，檢調單位調查屬實移送偵辦。彰化地方法院認為賄選削弱民主國家的價值，更可能因此利用所擔任職務從中謀取不法利益與樁腳朋分，依違反選罷法交付賄賂罪判處杜木森有期徒刑1年6月，褫奪公權3年。可上訴。

判決書指出，杜木森（70歲）支持第二選區鄉民代表林全，去年彰化縣五合一選舉投票日前的10月2日，騎機車到黃姓選民家中，交付4000元和林全的口罩，約定鄉代投票時投給林全，黃姓選民答應，把其中3000元交給她的兒子胡男。

杜木森和黃姓鄉民被檢舉買票，在警詢及調查人員訊問時都否認買票和賣票，移送地檢署才坦承犯行。黃姓選民涉嫌妨害投票罪已另為緩起訴處分，杜木森為求林全當選，涉嫌向黃姓選民買4票，彰化地檢署依違反選罷法起訴，彰化地院法官認為杜木森無視政府三令五申不得買票賄選，執意為林全買票，嚴重敗壞選風與破壞民主制度。

彰化地院法官審酌賄選對自由及民主法治造成極為不良的示範，對其他殷實的候選人形成不公平競爭，無法呈現真實民意，削弱民主國家的價值，且以賄選方式勝選的候選人和為候選人買票的樁腳，因私相授受的私益交互糾纏，候選人為填補競選期間的大量賄賂費用支出，實難期待會為全體選民戮力以赴，除誠信即屬有疑，更可能利用所擔任的職務中從中謀取不法利益與其樁腳朋分，對國家、社會及人民造成的損害匪淺，影響層面難以估計。