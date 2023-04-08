幫裡面兄弟慶生？看守所前大放煙火…2男才交保又被抓
台中羅姓、郭姓男子日前涉犯強盜罪嫌遭收押，從台中看守所交保獲釋後疑為替裡頭尚在羈押的兄弟慶生，6日晚上跑到看守所大門前施放高空煙火還錄影，網友留言調侃「放完剛好進去陪兄弟」，警方立刻循線找到2人，依違反社會秩序維護法送交裁罰。
網路最近流傳一段影片，畫面中2名男子深夜跑到台中看守所前方，由一人負責點燃、一人在旁錄影，高空煙火迅間引燃，黑夜中五光十色、爆炸聲四起，影片還標註「幫裡面兄弟慶生」。
不少網友紛紛留言說「放完剛好進去陪兄弟」、「看起來像慶祝兄弟進去關」、「矯正機關首長：今天生日同學扣5分」、「是要害死那個兄弟嗎？」
台中第4分局獲報調查，確認案發地地是南屯區培德路11號台中看守所前方馬路，6日晚上10點多妨害安寧秩序事件，該影片並於Telegram群組「黑色豪門企業」引起熱議。
4分局春社派出所調閱監視器掌握涉案人車，6小時內就找到人，確認當時車上一共4人，包括羅姓（33歲）、郭姓（20歲）李姓（20歲）及潘姓（32歲）4名男子。
其中羅男、郭男曾因涉犯強盜罪嫌被收押，日前才剛從台中看守所交保，當天基於好玩心態才找另2人一起去看守所前面放煙火，並由郭男點燃、羅男在一旁側錄上傳IG，後又經他人轉發，警方認為其等妨害安寧，已依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款送辦。
據了解，台中看守所前半夜有人放煙火時有所聞，不乏剛交保、出監的人犯為慶祝或是挑釁所為，所方不勝其擾，但因施放處是在看守所外公共範圍，管理員聞聲到場往往已經鳥獸散。
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