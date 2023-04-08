韓國男大生硬舉90公斤椎間盤破裂 健身工廠判賠157萬

韓國孫姓留學生到柏文公司的健身工廠做硬舉時，突身體不適倒地送醫發現椎間盤破裂，孫控訴教練明知他70公斤卻要求舉90公斤，求償170多萬元，柏文抗辯稱教練專業，孫受傷是意外無因果關係；法院認為，健身房沒舉證當初如何評估孫體能，有過失責任，判柏文應給付157萬元。

孫主張，他2020年6月30日到健身工廠上課，李姓教練令他做硬舉，因安排重量過重、速度過快或姿勢不正確，他舉90公斤時，突因椎間盤急性突出倒地，緊急送醫發現傷及坐骨神經、椎間盤破裂。

孫從網路資料、網友分享運動筆記，認為李姓教練指導有過失，他體重70公斤是硬舉新手，卻仍要他舉90公斤，中間短暫休息時不斷要求加快應舉速度，自己擔心過於強烈但相信教練專業，但李要求他做的組數、重量都已超越國內健身房專業教練的最大肌力水準。

孫表示，他受傷至今腰部疼痛、左臀左腳時而麻痺，彎腰角度受限，造成生活一大打擊，且他年紀輕熱愛運動，今後不得再做劇烈運動，且原預計回國當電腦工程師卻不能久坐，認為健身房試圖卸責，他深感氣憤無奈，連同醫藥、勞動力減損及精神撫慰金一共求償170多萬元。

柏文公司抗辯稱，健身房和教練都無疏失，孫入會前有確認其健康、告知可能風險，當天李姓教練為孫男做免費檢測諮詢服務的課程，先帶領他做熱身才硬舉，有循序漸進指導、休息。

柏文說，李姓教練教學表現良好，有多張國內外專業證照，其服務符合專業水準可期待安全性並無過失，認為孫受傷是意外導致，主張駁回。

台中地院審理時，法官曾詢問柏文公司「教練是如何評估孫男體能狀況，替他安排訓練內容？」公司先是說「再具狀陳報」、「再提出訓練課表」，法官隨即諭知「就教練安排的硬舉內容，是否符合專業水準與安全性，應由柏文舉證」。