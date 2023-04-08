菲律賓置產成妻外遇基地 心碎男打官司離婚

桃園一名男子與菲律賓籍妻子結婚多年，育有2名子女，原本婚姻幸福美滿，但他2012年隻身赴陸工作之後就變樣，妻子不但帶兒子與同鄉情人見面，和對方家人共進耶誕大餐、歡度跨年連假，連他在菲律賓投資的房產也變成妻子情人的家。他雖想了結這段感情，但妻子始終避不見面，最後向桃園地院訴請離婚才結束這段婚姻。

男子興訟指出，妻子2019年5月用帶兒子返國度假名義回菲律賓，趁機與同鄉情人見面，事隔一個月，情人帶著家人來台找她，她也熱情招待，一起共進晚餐，此後雙方互動熱絡密切，不但一起在菲律賓過耶誕節和跨年元旦，妻子甚至將他在菲律賓投資的房地產提供給情人住。

男子表示，妻子常在臉書與情人曬恩愛，舉手投足甚是親密，近年甚至與他反目，不但誣告害他被通緝，還寫信要求菲律賓馬尼拉駐台經濟文化辦事處拒絕他申請菲律賓簽證，雙方共同經營家庭生活的互信基礎已失，因此希望離婚。

法院審理時，妻子未出庭辯論，也未提書狀作任何聲明或陳述。

法院調查，男子是因為帶兒子出國念書被妻子提告妨害家庭，因人在國外工作沒收到傳票，所以一回國就在機場被告知通緝。但是，男子帶兒子出國念書是出於兒子意願，並非強迫或誘拐。