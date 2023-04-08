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菲律賓置產成妻外遇基地 心碎男打官司離婚

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名男子與菲律賓籍妻子結婚多年，育有2名子女，原本婚姻幸福美滿，但他2012年隻身赴陸工作之後就變樣，妻子不但帶兒子與同鄉情人見面，和對方家人共進耶誕大餐、歡度跨年連假，連他在菲律賓投資的房產也變成妻子情人的家。他雖想了結這段感情，但妻子始終避不見面，最後向桃園地院訴請離婚才結束這段婚姻。

男子興訟指出，妻子2019年5月用帶兒子返國度假名義回菲律賓，趁機與同鄉情人見面，事隔一個月，情人帶著家人來台找她，她也熱情招待，一起共進晚餐，此後雙方互動熱絡密切，不但一起在菲律賓過耶誕節和跨年元旦，妻子甚至將他在菲律賓投資的房地產提供給情人住。

男子表示，妻子常在臉書與情人曬恩愛，舉手投足甚是親密，近年甚至與他反目，不但誣告害他被通緝，還寫信要求菲律賓馬尼拉駐台經濟文化辦事處拒絕他申請菲律賓簽證，雙方共同經營家庭生活的互信基礎已失，因此希望離婚。

法院審理時，妻子未出庭辯論，也未提書狀作任何聲明或陳述。

法院調查，男子是因為帶兒子出國念書被妻子提告妨害家庭，因人在國外工作沒收到傳票，所以一回國就在機場被告知通緝。但是，男子帶兒子出國念書是出於兒子意願，並非強迫或誘拐。

另外，從其妻臉書可見其妻多次與其他男子聚餐出遊，且有勾肩摟腰或相擁貼臉的合照，甚至照片還註記「Happy Valentine's Day TraveL Buddy」等語，足見其妻明知自己已婚，仍向其他異性吐露愛意，違背婚姻忠誠互信，造成婚姻破綻，因此准離。

桃園一名男子在菲律賓投資房產，未料被妻子提供外遇對象居住，2人婚姻最後因第三者介入離婚收場。示意圖／Ingimage
桃園一名男子在菲律賓投資房產，未料被妻子提供外遇對象居住，2人婚姻最後因第三者介入離婚收場。示意圖／Ingimage

菲律賓 兒子 婚姻 桃園

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