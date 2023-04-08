高雄男不滿挨告 闖國小教室持美工刀殺傷舊愛獲輕判

張姓男子不滿前女友控告他妨害名譽，趁前女友在高雄市某國小上家政課，竟侵入教室，在眾目睽睽下，持美工刀殺傷前女友頸部，前女友的堂妹和同學勸阻，也遭他劃傷右手臂。高雄地方法院依傷害罪，判他1年6月徒刑。

判決指出，張姓男子遭李姓女子控告妨害名譽，他要李女撤回告訴遭拒，去年10月20日晚間，得知李女在鳳山區某國小地下室上家政課，便獨自騎機車進校園，帶美工刀侵入教室，上前勒住李女脖子，李女的堂妹坐在旁邊，趕緊要阻止張傷害李女，卻遭張持美工刀劃傷右手臂，又刺向李女頸部。

李女抓住張的手抵抗，仍不敵張，遭劃傷頸部。雙方倒地後，張又持刀劃傷李女右大腿。李女的同學為阻止張行凶，也被遭張劃傷手部。張連連遇阻，逃離教室。

高雄市警鳳山分局獲報，當晚11點多，在張的住處拘捕他到案，經高雄地檢署依殺人未遂罪起訴。張受審時否認有殺人意圖，辯稱去找李女只是希望她撤告，不要造成家裡的風波。