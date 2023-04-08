快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

高雄男不滿挨告 闖國小教室持美工刀殺傷舊愛獲輕判

聯合報／ 記者林保光／即時報導

張姓男子不滿前女友控告他妨害名譽，趁前女友在高雄市某國小上家政課，竟侵入教室，在眾目睽睽下，持美工刀殺傷前女友頸部，前女友的堂妹和同學勸阻，也遭他劃傷右手臂。高雄地方法院依傷害罪，判他1年6月徒刑。

判決指出，張姓男子遭李姓女子控告妨害名譽，他要李女撤回告訴遭拒，去年10月20日晚間，得知李女在鳳山區某國小地下室上家政課，便獨自騎機車進校園，帶美工刀侵入教室，上前勒住李女脖子，李女的堂妹坐在旁邊，趕緊要阻止張傷害李女，卻遭張持美工刀劃傷右手臂，又刺向李女頸部。

李女抓住張的手抵抗，仍不敵張，遭劃傷頸部。雙方倒地後，張又持刀劃傷李女右大腿。李女的同學為阻止張行凶，也被遭張劃傷手部。張連連遇阻，逃離教室。

高雄市警鳳山分局獲報，當晚11點多，在張的住處拘捕他到案，經高雄地檢署依殺人未遂罪起訴。張受審時否認有殺人意圖，辯稱去找李女只是希望她撤告，不要造成家裡的風波。

合議庭認為，張壓倒李女處於優勢位置，如果有意致李女於死，會刺她身體脆弱部位，但張沒這麼做，只攻擊李女腿部，實與一般殺人者持刀攻擊的態樣有別，而以傷害罪對張判刑。

張姓男子侵入校園教室，殺傷前女友，高雄地方法院依傷害罪判刑。記者林保光／攝影
張姓男子侵入校園教室，殺傷前女友，高雄地方法院依傷害罪判刑。記者林保光／攝影

女友 殺人 妨害名譽 高雄市

延伸閱讀

高雄捐血中心獲贈油電車 捐血送蛋狂募1985袋近50萬cc

高雄警臨檢養生館 發現1通緝犯2逃逸移工

咦！高雄警用機車見車不見警 網友玩猜謎「釣大魚」？

累癱！嘉義不老「騎士」迷航120公里 高雄警助返家

相關新聞

返鄉投票就非幽靈人口？ 消防員遷戶籍挺親人遭判刑聲請釋憲

男子胡靈智2006年2月間將戶籍從台北縣（改制前）遷到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉中支持有叔侄關係的候選人，被...

高雄男不滿挨告 闖國小教室持美工刀殺傷舊愛獲輕判

張姓男子不滿前女友控告他妨害名譽，趁前女友在高雄市某國小上家政課，竟侵入教室，在眾目睽睽下，持美工刀殺傷前女友頸部，前女...

三重男被追討58萬賭債遭亂刀砍死 主嫌判刑12年

新北市許姓男子受人委託向國中同窗張姓男子催討58萬元賭債，張男去年初雖償還債務卻與許男反目，去年2月雙方互嗆後，許男糾眾...

法院讓「科學證據」說話 新北市指電鍍業者汙染 兩度無罪

泓洸企業公司被控將電鍍產生的廢水排放至廠外，新北市府環保局指廢水含有害健康物質重金屬「氰化物」濃度為每公升7.65毫克，...

嘉義民雄內褲大盜食髓知味 辯稱避邪一犯再犯

嘉義縣民雄鄉周姓男子涉嫌偷竊女性內衣褲成癖，至今已涉有數十次，被地方稱為內褲大盜，懲罰才執行完畢他又再涉嫌連犯2案，警方...

影／偷機車代步持剪破壞娃娃機店兌幣機 遭板橋警當場活逮

新北市何姓男子昨凌晨騎偷來機車代步，跑到板橋區無人看顧娃娃機店，涉嫌持利剪破壞兌幣機鐵鍊，正準備將整台兌幣機拖走，被巡邏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦