三重男被追討58萬賭債遭亂刀砍死 主嫌判刑12年

新北市許姓男子受人委託向國中同窗張姓男子催討58萬元賭債，張男去年初雖償還債務卻與許男反目，去年2月雙方互嗆後，許男糾眾上門理論，張男遭眾人亂刀砍死，新北地院日前將許男依殺人罪判刑12年，可上訴。

判決指出，許姓男子（37歲）前年受人委託，向國中同窗張姓男子（36歲）催討58萬元賭債，張覺得許不給他面子，兩人因此反目，張於去年元月還清債務，但兩人已撕破臉結怨，20年交情決裂，還互嗆輸贏。

許男於去年2月26日晚上，夥同王姓、李姓、楊姓、陳姓、蕭姓男子共6人分乘兩輛汽車到新北市三重區張男住家挑釁，張男出面理論，雙方一言不合在家門口大打出手，張男寡不敵眾，身中11刀倒臥血泊。

許男與王男二人逞凶後留在案發現場並報警，蕭男則開車載李姓、楊姓、陳姓男子逃逸，員警到場後，許、王二人主動自首坦承行凶，警方以車追人，查出車主為蕭男並通知到案，同車逃跑的李姓、楊姓、陳姓男子3人事後得知也自行到案自首。